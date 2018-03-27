​Снег, давай, до свидания!

Из-за обильных осадков в городе все коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы. В итоге только лишь за одни сутки мартовского снегопада из Астаны было вывезено порядка 30 тыс. кубометров снега. Всего же за зиму в столице убрали не менее 3 млн кубомет­ров снега. Об этом пресс-службу акима города проинформировали в ТОО «Астана Тазалык». «Накануне на очистку города от снега вышли 312 дорожных рабочих и было задействовано 589 единиц спецтехники. Всего за сутки в Астане было убрано 29 862 кубических метра снега», – говорится в сообщении, где также указано о сотнях использованных тонн песко-соляной смеси и десятках тонн противогололедного реагента.

Стоит отметить, что вывоз снега производится в будние, выходные и праздничные дни. При этом напоминаем, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, связанным с уборкой снега в том числе, круглосуточно можно звонить в Единый контакт-центр акимата Астаны (iKomek) по номеру 109. Обращения принимаются и через мобильное приложение Smart Astana. Что же касается снега на придомовых территориях, то эту проблему должны решать КСК.