Резкое похолодание накроет Казахстан

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды в период с 3 по 5 октября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на смену теплым осенним дням конца сентября с прохождением мощного Северного циклона на территории Казахстана ожидается резкое изменение погоды на холодную и ненастную: прогнозируется неустойчивый характер погоды, практически повсеместно пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере страны к концу периода в ночные часы ожидается снег, гололед, низовая метель, лишь на юге, востоке пройдут дожди.

На западе, севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется усиление ветра.

Температура воздуха в северной половине страны понизится ночью до -1-6°С, в дневные часы ожидается понижение на северо-западе, севере, в центре страны до 0,+5°С, на востоке до +7+12°С, на юге, юго-востоке до +10+15°С, в горных районах 0,+5°С, на западе страны ожидается повышение до+10+18°С.