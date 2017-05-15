Общество
Снег и сильный дождь прогнозирует Казгидромет в регионах Казахстана
Жания Уранкаева
В ближайшие три дня в северных областях Казахстана ожидаются заморозки, на юге – сильный дождь, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", холодные атмосферные фронты переместились на Казахстан с Западной Сибири.

"В большинстве областей ожидаются не только дожди, но и понижение температуры воздуха. В северных областях температура ночью местами понизится до 0...-3 ºС мороза и возможен переход дождя в мокрый снег. С прохождением холодного арктического фронта через южные и юго-восточные области республики местами ожидается сильный дождь", – проинформировали синоптики. 

В Астане завтра, 16 мая, ожидается переменная облачность, днем – кратковременный дождь, ночная температура воздуха +4...+6 °С, днем +15...+17 °С, повышенный северо-восточный ветер 7–12, с порывами до 15–20 м/с. 17 мая также будет переменная облачность, без осадков, ночью +1...+3 °С, днем +13...+15 °С, ветер северный, северо-восточный 9–14 м/с. В четверг 18 мая – переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С, сохранится повышенный северо-восточный, восточный ветер 9–14 м/с. 

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех областях РК. Всего в мае казахстанцев ждут три волны похолодания

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