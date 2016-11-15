Снег стал причиной увольнения главы коммунального предприятия Усть-Каменогорска

Общество
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Аким Усть-Каменогорска Ерлан Аймукашев уволил  директора коммунального предприятия "Өскемен тәртіп" из-за неудовлетворительной работы по уборке снега, сообщает YK-news.kz.

На расширенном аппаратном совещании глава региона Даниал Ахметов напомнил, что 28 октября директор "Өскемен тәртіп" Денис Федченко рассказал о готовности к зиме, отметив готовность 144 машин к зиме.

"Это заявление не соответствовало действительности, – сообщил аким города Ерлан Аймукашев. – В связи с этим директор понес наказание – он был снят с должности. Сейчас предприятие возглавляет другой человек. На самом деле было 111 единиц техники. Мы привлекли дополнительно 40 единиц техники. 14 ноября вышло более 150 машин в сутки, днем – 82, а ночью – 69. У же вывезено более 6 700 кубических метров снега. Такой же режим работы надеемся сохранить и дальше".

Даниал Ахметов поручил акимам Усть-Каменогорска и Семея продолжить круглосуточную работу по уборке снега.

Напомним, на города и районы ВКО обрушились обильные осадки – за сутки 12 ноября выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова достигала полуметра. В этой связи были организованы пункты обогрева, производственные помещения и боксы на случай закрытия дорог из-за неблагоприятных погодных условий.

К расчистке снега в Усть-Каменогорске присоединились и жители города.

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