Снег стал причиной увольнения главы коммунального предприятия Усть-Каменогорска

Аким Усть-Каменогорска Ерлан Аймукашев уволил директора коммунального предприятия "Өскемен тәртіп" из-за неудовлетворительной работы по уборке снега, сообщает YK-news.kz
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На расширенном аппаратном совещании глава региона Даниал Ахметов напомнил, что 28 октября директор "Өскемен тәртіп" Денис Федченко рассказал о готовности к зиме, отметив готовность 144 машин к зиме.
"Это заявление не соответствовало действительности, – сообщил аким города Ерлан Аймукашев. – В связи с этим директор понес наказание – он был снят с должности. Сейчас предприятие возглавляет другой человек. На самом деле было 111 единиц техники. Мы привлекли дополнительно 40 единиц техники. 14 ноября вышло более 150 машин в сутки, днем – 82, а ночью – 69. У же вывезено более 6 700 кубических метров снега. Такой же режим работы надеемся сохранить и дальше".
Даниал Ахметов поручил акимам Усть-Каменогорска и Семея продолжить круглосуточную работу по уборке снега.
Напомним, на города и районы ВКО обрушились обильные осадки
– за сутки 12 ноября выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова достигала полуметра. В этой связи были организованы пункты обогрева, производственные помещения и боксы на случай закрытия дорог из-за неблагоприятных погодных условий.
К расчистке снега в Усть-Каменогорске присоединились и жители города.