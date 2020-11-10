Снег, туман, гололед: шторм объявлен в восьми областях Казахстана

В Жамбылской области 12 ноября в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами 11-13 ноября ожидается туман, 12-13 ноября - гололед. 11-12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, 12 ноября порывы 23-28 м/с.



В Таразе 11-13 ноября временами ожидается туман. 12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95 %.



В Северо-Казахстанской области 11 ноября на большей части ожидаются осадки (преимущественно снег). 11-12 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.В Петропавловске 11-12 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95 %.



В Восточно-Казахстанской области 11 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с.



В Усть-Каменогорске 11 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.В Семее 11 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



В Костанайской области 11 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95%.



В Кызылординской области 11 ноября местами сохраняется ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-100 %.



В Западно-Казахстанской области 11 ноября местами ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный днем на западе области, местами 15-20 м/с.В Уральске 11 ноября ночью и днем ожидается туман.Вероятность шторма 90-95%.



В Туркестанской области 11 ноября местами ожидается туман.В Туркестане 11 ноября ожидается временами туман.Вероятность шторма 90-95 %.



В Актюбинской области 11 ноября местами ожидаются туман, гололед.Вероятность шторма 80-85 %.



Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".