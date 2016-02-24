​Снег убрать оперативно

По прогнозу специалистов, белому покрову лежать еще недели три. Генеральный подрядчик ТОО «СУ-808» ежедневно вывозит с улиц областного центра примерно 6 тыс. кубических метров снега. Но по микрорайонам показатели не столь велики – в «Береке», например, ТОО «Дорожник Ашык Аспан» осиливает за день порядка 1,5 тыс. «куба». И здесь глава региона устроил крепкий нагоняй: «Надо работать на постоянной основе, а не только когда я выезжаю».

Ознакомившись с ходом работ на наиболее страдающих от талых вод улицах, он дал коммунальщикам задание довести суточную выработку до 15 тыс. кубометров: при таком объеме за оставшееся время можно в достаточной мере подготовить Петропавловск к паводку. Средства на это в бюджете имеются. Кроме того, многое будет зависеть от того, насколько активно сами горожане очистят от сугробов свои дворы – тут ветеранам и инвалидам будет оказано всяческое содействие.