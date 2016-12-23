​Снег, валюта, два ствола

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Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Усть-Каменогорск

Валютные «челноки»

Убийц нашли, наказали. Но главарь банды избежал казахстанского правосудия.

В лихие 90-е население еще самостоятельной Семипалатинской области вовсю пользовалось приграничным с Россией статусом. В регионе вырос слой челночного бизнеса, выгадывающего на транзите ширпотреба, продуктов, алкоголя, автомобилей. В том числе действовали «серые» валютчики, готовые прямо в поезде вооружить пассажиров любыми деньгами – долларами, тенге, рублями, сомами... Эти дельцы быстро сколотили своеобразный трест с графиком рабочих смен, бригадным подрядом, собственными перевозчиками.

В конечном счете такая организация «труда» предопределила кровавую развязку.

События зимнего дня 2001 года вспоминает пенсио­нер МВД Геннадий Федоров. По словам экс-сыщика, в архиве управления внутренних дел до сих пор хранится папка со следственными материалами, где среди бумаг есть фотографии с жуткой картиной: на заснеженном поле в 30–40 м друг от друга – четыре безжизненных тела.

– Оперативники из Семипалатинска и районного центра, села Бородулиха, были на месте уже через два часа, – рассказал пенсионер МВД. – Группу возглавил известный в Семипалатинске сыщик Болат Дюйсенов. С первого взгляда стало ясно: орудовали беспредельщики. С каждой жертвой расправились тремя выстрелами – в спину, в шею и контрольным в голову. Экспертиза показала: стреляли из обреза и пистолета Макарова.

Опыт и чутье подсказывали следователям – «гастролировали» бандиты из соседней страны. В пользу этой версии был и сбивчивый рассказ единственного уцелевшего валютчика. Его спасло то, что пистолет преступника дал осечку. Мужчину «вырубили» страшным ударом по голове и, видимо, сочли мертвым. Но он очнулся. И вспомнил детали – темно-синий цвет преследовавшей их иномарки и лохматую песцовую шапку на голове одного бандита.

Следователи немедленно направили запрос таможенникам на российско-казахстанскую границу и одновременно подняли на ноги весь «трест» семипалатинских менял. Один из них подтвердил: не раз видел на пограничной железнодорожной станции Локоть темную «тойоту».

– В тот же день подтверждение пришло от таможенников: за истекшие сутки темно-синяя «японка» дважды пересекла границу – поздним вечером и глубокой ночью, – рассказал бывший следователь. – Ее водитель запомнился лохматой песцовой шапкой. Преступление можно было считать раскрытым, оставалось найти и задержать бандитов.


Нелюди

По данным россиян, машина числилась за некой жительницей Рубцовска. В тот же день в Алтайский край выехали сотрудники по борьбе с организованной преступностью. Появление силовиков ошеломило женщину. Она тут же выложила все, что знала о водителе – неком Андрее Алехине и его окружении. Перечислила имена, адреса. При первом же обыске на квартире Алехина убоповцы нашли пачки казахстанской валюты, маски из вязаных черных шапок, трость с наконечником-штыком.

Показания сожительницы бандита окончательно прояснили картину. Четверо рецидивистов решили «потрясти» валютчиков. Тщательно подготовились: отследили график и маршрут движения, подобрали участок трассы для преследования и для нападения – где невозможно спрятаться от пуль. На сороковом километре дороги Семипалатинск – Рубцовск нагнали «восьмерку» с менялами и открыли по стек­лам огонь…

Первым был убит выскочивший из машины водитель, потом на белом снегу положили друг за другом валютчиков – женщину и двух мужчин. Четвертого спасла осечка, которую дал пистолет.

– Бандиты забрали почти пять миллионов тенге, но потратить не успели, – отметил экс-детектив. – Один, по фамилии Панкрац, житель Славгорода, как раз отправился с женой на барахолку. Местный спецназ взял его, когда он примерял спортивные штаны и пиджак. При обыске на квартире у него обнаружили перстень, серьги и вещи, принадлежавшие супруге известного в городе предпринимателя. Эту женщину и ее охранника накануне ограбили и зарезали. Следом задержали Николая Трудоношина, который сбежал в Жезкент и срочно искал попутку в Барнаул, надеялся затеряться в административном центре Алтайского края. Он указал место, где спрятали обрез и пистолет, – под одной из опор ЛЭП вдоль семипалатинской автотрассы. Еще спустя несколько дней в Бар­науле арестовали главаря банды Алехина. Во время задержания этот нелюдь рванул гранату, серьезно поранив четверых спецназовцев. Последний член банды – Лавров – ударился в бега, его объявили в розыск.

За бандой тянулся такой шлейф преступлений, что россияне отказались выдать Казахстану главаря Алехина и его подручного Панкраца. Сами бандиты из страха получить пожизненное по казахстанскому законодательству сразу признались в серии преступлений на территории Алтайского края.

Как пояснил экс-сыщик, обоих осудили в РФ на длительные сроки. В Восточном Казахстане на скамье подсудимых оказался только Николай Трудоношин, его приговорили к 20 годам лишения свободы.


Слаженная работа

Благодаря профессионализму, опыту и слаженной работе правоохранительных органов Казахстана и России громкое преступление удалось раскрыть по горячим следам. Казалось бы, можно ставить точку. Однако драма вдруг продолжилась самым неожиданным образом. По жалобам стороны Трудоношина в отношении казахстанских, а затем и российских убоповцев начали разбирательство за… похищение человека.

– В квартире этого бандита рубцовские оперативники изъяли новый телевизор и видеомагнитофон, купленные на деньги убитых, – передал события бывший сыскарь. – Нашли крупную сумму в тенге. На нем клейма ставить негде, трижды судим. Его задержали на территории нашей респуб­лики, но начались вдруг разговоры, что нарушена процеду­ра экстра­диции.

Несколько месяцев, по словам Геннадия Федорова, надзорные органы Восточного Казахстана и Алтайского края вели проверки. Материалы перепроверялись в генеральных прокуратурах обоих государств. В итоге дела были закрыты. Проверяющие убедились: сыщики не совершали ничего противоправного, наоборот – защитили закон. 

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