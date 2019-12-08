Общество
Снег выпадет в ряде регионов Казахстана в воскресенье
Снег выпадет в ряде регионов Казахстана 8 декабря, передает Kazpravda.kz.   

"На севере, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской областях местами ожидается туман. В Кызылординской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами гололед.

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