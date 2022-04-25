Снег выпал в Карагандинской области

В Карагандинской области выпал снег. Осадки — в Шетском и Актогайском районах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Местами в Шетском районе толщина снега достигает четырех миллиметров, а в Актогайском районе — одного.

В карагандинском филиале «Казгидромета» говорят, что ситуация вовсе не аномальная, поскольку такая противоречивая погода для апреля — норма.

Между тем, как сообщалось ранее, в Туркестанской области в результате обильных дождей подтопило пять населенных пунктов в двух районах.