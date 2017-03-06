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​Снегоход – хорошо, а вездеход лучше!
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

В тот день глава КХ «Отаутускен» Гизат Ахметжанов решил отвезти своих друзей на старый полевой стан, где в зимнее время содержались лошади. Выехали на снегоходе, но по дороге техника сломалась. Тогда мужчины решили попросить помощи у местных жителей и позвонили в Отаутускен.

Они понадеялись на удачу, решив, что их сможет быстро найти местный житель. Но, увы, поиски осложнял туман, к тому же добровольный спасатель скоро и сам оказался в беде: его снегоход перевернулся на дамбе и утонул в сугробе.

Но даже после этого мужчины решили, что обойдутся без помощи сотрудников ЧС и позвонили знакомому трактористу. Тот выехал к ним на помощь из Отаутускена на гусеничном тракторе. Однако и его постигла неудача: «железный конь» провалился на подтаявшем снегу и увяз в болотистой местности. И вот, когда наступила ночь и стало стремительно холодать, друзья все-таки позвонили на номер «112».

– Со слов звонившего мы достаточно быстро определили возможное местонахождение мужчин и, взяв с собой в подмогу одного из местных жителей, вместе со своим коллегой Арманом Нуркеновым выехали на вездеходе на поиски попавших в беду людей, – рассказал главный специалист Целиноградского отдела ЧС Сабит Кенжебек. – В итоге практически вслепую в темноте и густом тумане, ориентируясь по карте и GPS-навигатору, смогли обнаружить всех и доставить их в Отаутускен. При этом надо сказать, что тепло одет был только хозяин лошадей. А ведь все выехали в степь на снегоходе на расстояние более 30 километров!

– Выехав из дома в обед, вернулись назад мы только в три часа ночи, – пояснил Гизат Ахметжанов. – Почему решили обойтись своими силами и не вызывали спасателей? Честно говоря, я не думал, что они придут на помощь, но специалисты отыскали нас даже тогда, когда ситуация стала просто тупиковой. Спасибо им огромное.

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