Снегопад и гололед ожидают казахстанцев в первые дни ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана с прохождением ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке страны - гололед.

Лишь на западе, северо-западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге днем - пыльная буря. В ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока республики – туманы. Значительных изменений в температурном фоне республики не ожидается.