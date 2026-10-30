Снегопад и гололед ожидают казахстанцев в первые дни ноября

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 31 октября-2 ноября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана с прохождением ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке страны - гололед.

Лишь на западе, северо-западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге днем - пыльная буря. В ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока республики – туманы. Значительных изменений в температурном фоне республики не ожидается.

#погода #прогноз #гололед #снег

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