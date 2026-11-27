Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на оставшиеся три дня ноября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду Казахстана будут определять атмосферные фронты, ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туманы, гололёдные явления, усиление ветра и метели.

30 ноября на востоке РК ожидается сильный снег, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег).

Температура воздуха будет постепенно понижаться и 30 ноября ночью достигнет на западе -5-12℃, на северо-западе, севере, в центре -10-18℃, на востоке до -7-12, в горных районах -15-20℃.

На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.