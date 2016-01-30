Общество
Снегопады и метели ожидаются в Казахстане на выходные
Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"Глубокие циклоны, формирующиеся над Исландией и смещающиеся на восток по арктическим морям, оказывают большое влияние на погоду в Казахстане. Вместе с этими циклонами и связанными с ними атмосферными фронтами на территорию республики поступает теплый и влажный воздух с Атлантики", – говорится в информации.

В выходные почти во всех областях под влиянием теплых фронтов ожидаются снегопады, метели, западный ветер, 15–20, местами 25 м/с, и повышение температуры. На юге и юго-востоке – также снег, ветер местами 15–25 м/с, туман, гололед, но здесь предполагается понижение температуры.

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