Снегопады сменятся морозами в Казахстане

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Как и ожидалось, Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжают медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практически на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана – сильный снег, а на юге – осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки.

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы. Но уже 7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики до 25-33 мороза, на востоке до 5-13 мороза, а на юге страны до 0-10 мороза.