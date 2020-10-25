В столице Казахстана начался новый сезон расчистки дорог от выпавшего снега, в уборке задействованы сотни дорожных рабочих, передает Kazpravda.kz.
"В связи с первым обильным снегопадом начался сезон зимнего содержания дорог. В первую очередь ведется очистка от снега дорог по маршрутам пассажирского транспорта, остановок, тротуаров, а также проводится обработка противогололедными реагентами и материалами", - отмечено в публикации на странице акимата столицы в Instagram.
По информации акимата, в уборке снега задействовано 19 подрядных организаций, более 150 единиц специализированной техники и более 350 дорожных рабочих.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.