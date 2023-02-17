Снегу спуска не дадут

Дорожники Восточно-Казах­стан­ской области взяли на контроль 13 участков, которые может подтопить во время паводков. В основном они расположены на горных трассах Катон-Карагайского, Глубоковского, Шемонаихинского районов, а также района Алтай. Как пояс­нили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, основные работы по очистке дорожных водопропускных сооружений запланированы на март. В целом в регионе с 1 февраля объявлена повышенная паводковая готовность. Запасы снега и накопленной в нем влаги в разы превышают показатели 2018 года, когда в период большой воды пострадали десять районов.