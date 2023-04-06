Снести нельзя оставить

Семь автомоек по решению суда уже «приговорены» к сносу. По пяти судебное разбирательство продолжается: по трем исковые заявления находятся на рассмот­рении, без удовлетворения оставлено одно, еще по одному подана апелляционная жалоба.

Все исковые заявления инициированы ГАСКом – государст­венным архитектурно-строительным контролем, сотрудники которого заявляют, что объекты, а таких выявлено на данный момент больше трех десятков, построены незаконно. Это примерно десятая часть от общего числа автомоек в городе.

Учитывая данную статистику, предприниматели заговорили, было, об избирательном подходе со стороны ГАСК. Но в ведомстве подобные обвинения называют надуманными, ссылаясь на то, что проверки объектов продолжаются, и не исключено, что список тех, к кому могут возникнуть претензии, может пополниться.

– Для того чтобы привести все в соответствие с законодательством, мы применили к нарушителям административные меры, – комментирует ситуацию заместитель руководителя Шымкентского городского управления ГАСК Бауыржан Аймагамбетов. – Поданные иски являются граж­данской мерой с нашей стороны, направленной на предотвращение массового строительства без разрешительных документов. Поэтому начали проводить эту работу поэтапно.

Первые проверки, а за ними и наказания, вплоть до судебных исков с решениями о сносе, появились еще в прошлом году. Руслан Комеков – один из немногих владельцев сети автомоек, который не согласился с наказанием, вынесенным со стороны ГАСК. Его привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса (463, 316 и 321), и он решил отстаивать свои права, оспорив в суде действия госорганов. Предприниматель посчитал, что действия ГАСК не соответствуют требованиям и нормам закона, а ведомство превысило полномочия.

– 1 марта 2023 года Верховный суд отменил постановление специализированного административного суда по делу Руслана Комекова и постановление апелляционной коллегии, – знакомит с историей вопроса официальный представитель предпринимателя Актоты Омарбекова. – Дело направлено на новое рассмотрение с устранением ряда причин, которые способствовали незаконному принятию судебных актов. Повторное рассмотрение дела пока не назначено. Мы также обратились в административный суд по поводу требования со стороны ГАСК эскизного проекта, не проектно-сметной документации, а именно эскизного проекта. В рамках этого дела заключено медиативное соглашение, оно исполнено. Проектный эскиз сделан и согласован, сейчас идет подготовка документов. Изначально ГАСК добивался сноса объекта, потом отозвал свой иск. Сейчас в экономическом суде рассматривается дело о приостановлении.

Член палаты юридических консультантов Шымкента Актоты Омарбекова успела изучить все тонкости законодательства, еще летом прошлого года взявшись защищать двух предпринимателей, над которыми нависла реальная угроза потери выстроен­ного бизнеса. При этом большинство объектов построены по типу навеса.

Руслан Комеков, как и десятки других предпринимателей, за счет собственных средств или банковских кредитов построил на своих земельных участках технически несложные объекты. Предприниматели утверждают, что еще до начала строительства получили разъяснения от соответствующих госорганов, сводящихся к тому, что это, дес­кать, легкие конструкции, а какие-либо разрешения на данный вид объектов законодательно не предусмотрены.

Однако в ГАСКе с подобной трактовкой в корне не согласны, ссылаясь на то, что автомойки связаны с городскими коммунальными и техническими сетями, а значит – это уже не легкая конструкция.

– При строительстве автоматических автомоек роют землю, бетонируют, подключаются к системе канализации и водоснабжения, – парирует аргументы предпринимателей Бауыржан Аймагамбетов. – Легкая конст­рукция – это когда строение не имеет фундамента и его можно перенести с помощью подъемного крана. Там нет ни канализации, ни водопровода. Здесь же очевидно, что объект стационарен и интегрирован в городские коммуникации, что противоречит архитектурно-строительным нормам. Это и стало основанием для привлечения предпринимателей к административной ответственности и выставления немалых штрафов. Большинство согласилось их оплатить. Теперь же бизнес-сообщество возмущено тем, что даже после выплаты штрафов проблемы не закончились: управление конт­роля и качества городской среды инициировало подачу судебных исков с требованием о принудительном сносе объектов.

– Когда я начал узнавать, как правильно оформить автомойку, мне сказали, что в этом месте будут расширять дорогу, необходимо подождать, – рассказывает о своих злоключениях предприниматель Сакен Абишов. – Дорогу построили, а документы мне под строительство автомойки так и не выдали, хотя я не один круг прошел по всем кабинетам. Потом в управлении архитектуры и земельных ресурсов пояснили: мол, моя автомойка относится к легким конструкциям, следовательно, особого разрешения на нее не требуется, ибо такой объект можно за пару часов демонтировать и перенести...

Теперь автомойка Сакена Абишова по решению суда подлежит сносу. Судьбу еще одного владельца подобного бизнеса, Уланбека Тастимира, сейчас решают в суде.

И это при том, что он, в отличие от Сакена Абишова, оформил все документы, которые требовали в управлении архитектуры и земельных отношений шымкентского городского акимата, включая эскизный проект. Папку собранных бумаг он продемонст­рировал членам Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции в ходе заседания, состоявшегося на площадке Антикора, после того как к ним за помощью обратились отчаявшиеся автомойщики.

– В управлении архитектуры сказали оформить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), а также технические условия для подключения к системе водо- и электроснабжения, – посетовал Уланбек Тастимир. – Мы все сделали, еще в прошлом году отправили заявку через egov, хотели узаконить объект, получить техпаспорт. Я даже штраф оплатил в сумме 593 тысяч тенге. И пос­ле всего этого ГАСК обратился в суд с иском о сносе! Разве это не издевательство?!

Ряд предпринимателей точно так же отмечают, что для узаконения объектов они обращались в госорганы, однако им отказывают в предоставлении первичных разрешительных документов. Таким образом, на сегодняшний день объекты предпринимательства находятся в подвешенном состоянии. Такая ситуация сама по себе вынуждает предпринимателей искать способы оформ­ления, включая незаконные…

– Эти объекты не являются местами массового скопления людей и не представляют угрозы для жизни и здоровья населения, окружающей среды, – апеллировала к членам совета Актоты Омарбекова. – Почему сейчас бизнес обратил внимание на автомойки? Потому что это тот сегмент, где люди могут вложить свои накопленные деньги или получить кредит и создать небольшое дело, чтобы обеспечивать свои семьи. Более дорогостоящие проекты им не под силу. И в такое тяжелое для экономики страны время неправильно лишать их возможности зарабатывать.

Да, нарушили закон, без разрешительных документов построили. Но все они привлечены к ответственности по 463-й статье, и этого наказания достаточно. Согласно статье 137 Предпринимательского кодекса, государственные органы при обнаружении нарушений выдают предписание об их устранении и только потом, если они не устранены, применяются меры административного взыскания. Но в данном случае людям даже не дали такой возможности. Вина их в том, что они не знают своих прав и не могут отстаивать свои законные интересы, не могут себя защитить.

Но чиновники непреклонны и настаивают на том, что действуют в рамках закона. Прежде чем строить автомойки, мало было иметь в собственности земельный участок под бизнес-объект. Необходимо было собрать пакет соответствующих разрешительных документов. Если же объект противоречит архитектурно-строи­тельным нормам, то его необходимо снести – и точка.

– Если завтра автомойки закроют, вы можете предоставить работу всем этим людям? – обратился к членам совета Сакен Абишев. – Есть завод, у которого мы берем химию, там где-то 200 человек работают. Есть еще таксисты, они дважды в день моют машины. Им невыгодно мыть автомобили на крупных автомойках, поэтому они пользуются мойками самообслуживания. Завтра таксисты на Кошкар-ате будут мыть машины, чтобы сэкономить... У меня, к примеру, есть госакт, там прописано, что здесь будет построена автомойка, но вместо занятия бизнесом я тоже вынужден ходить и доказывать, что хочу спокойно работать!

Владельцев автомоек поддерживают представители Антикора и прокуратуры Шымкента.

– Это легкая конструкция, – отзывается о мойках самообслуживания первый заместитель руководителя Шымкентского городского департамента Агентства РК по противодействию коррупции Жандос Жумабаев. – По-хорошему, два часа хватает ее снести. Этот бизнес, наоборот, думаю, поддержать нужно. Других проблемных объектов по городу, думаю, много, которые капитально были построены с минимальными нарушениями. Не только Президент страны, но и народные избранники говорят регулярно об этом. Они же действительно людей кормят, обеспечивают работой. Хотя эта история должна послужить предостережением для всех предпринимателей, начинающих бизнес и надеющихся на авось. Для них хочу подчерк­нуть: соблюдайте букву закона – и тогда не будет проблем!

Старший помощник прокурора Шымкента Нуржан Нурланулы усмотрел в сложившейся ситуа­ции нарушения со стороны гос­органов, подчеркнув, что «при составлении протокола, а также привлечении к административной ответственности со стороны суда была дана оценка. Они не имели права без проведения проверки составлять протокол».

– Вы намерены как-то вмешаться в ситуацию? – задаю я вопрос.

– Строго в рамках закона. По закону каждое дело нужно посмотреть индивидуально.

Предприниматели утверждают, что строительство одной автомойки обошлось им в сумму, составляющую порядка 50–55 млн тенге. Средства немалые, и потерять их они не готовы. Остается ходить по судам, доказывая свое право на ведение бизнеса.

– Город – для людей, а не для экспериментов, а значит, надо подойти по-человечески к сложившейся ситуации, – свое мнение выразила член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Гульнар Самбетова. – Можно приостановить работу автомоек на время, помочь, в конце концов, оформить все документы. Ну не в суд же сразу, а тем более – под снос?! Думаю, прокуратуре следует досконально изучить ситуацию и постараться найти законный выход из патовой ситуации.