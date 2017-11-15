Снести пресловутые туалеты на трассе Астана – Щучинск пообещал аким Акмолинской области

Общество
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Туалеты на автодороге Астана – Щучинск будут снесены и заменены на магазины, кафе и новые санузлы. Об этом заявил аким Акмолинской области Малик Мурзалин на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz.

"Это наболевший для нас всех вопрос. Я по этой дороге частенько езжу в командировки. Так вот, коротко о планах на следующий год: у нас есть нацстандарт, в соответствии с которым 140 объектов придорожного сервиса по области будут приведены в надлежащий вид", – сказал Мурзалин, уверив журналистов, что каждый объект придорожного сервиса он осмотрел с представителями "КазАвтоЖол" и встречался с руководством.

Кроме того, глава региона рассказал о планах касательно  автодороги Астана – Щучинск.

"Мы планируем следующее: установить три стационарных объекта придорожного сервиса, из них два мы откроем уже в текущем году, и девять модульных. Проект мы уже утвердили. Из этих девяти – четыре будут стоять на дороге, два – в "Щучинско-Боровской" курортной зоне. Как только мы завершим это к началу следующего туристического сезона, я вам обещаю, что эти пресловутые туалеты, о которых постоянно недовольно говорят, мы все их снесем. Будут нормальные магазины, кафе, санузлы", – заключил он.

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