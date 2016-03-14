«Снежные барсы» – в четвертьфинале

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Карагандинская «Сарыарка» провела первые две игры 1⁄4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги в Нефтекамске против местного «Тороса». При этом стартовую встречу казахстанцы выиграли со счетом 2:1. И если в первом и втором периодах зрители заброшенных шайб не увидели, то в заключительной двадцатиминутке команды отметились тремя результативными атаками. «Беркуты» размочили счет на 47-й минуте усилиями Нериюса Алишаускаса, а через минуту удвоили свое преимущество благодаря точному броску Ильи Олонова. Все, что смогли сделать хозяева площадки, так это лишь сократить отставание – на 54-й минуте отличился Денис Мингалеев.
Реванш клубу из Башкортостана удалось взять во второй игре. Причем основные действия пришлись на второй период. На гол нападающего «Сарыарки» Антона Сагадеева на 34-й минуте нефтекамцы ответили до конца двадцатиминутки двумя результативными атаками. В заключительном периоде они еще дважды поразили наши ворота и победили со счетом 4:1. Следующие матчи пройдут 16 и 17 марта в Караганде.
А вот кто действительно порадовал нас, так это столичные «Снежные барсы», которые впервые в своей истории выступают в плей-офф международной Молодежной хоккейной лиги и уже вышли в 1⁄4 финала. Для этого клубу из Астаны потребовалось всего три матча. Дважды победив в Уфе местный «Толпар», астанинцы отпраздновали викторию и у себя дома, обыграв башкирскую команду со счетом 3:2. В первом периоде были заброшены три шайбы: на 7-й минуте «Толпар» вперед вывел Руслан Петрищев, но совсем скоро юные «барсы» не только отыгрались, но и повели в счете. На 10-й минуте Дмитрий Кокшаров сравнял счет, а на 12-й – хозяева вышли вперед благодаря заброшенной шайбе Андрея Локтева. Во второй двадцатиминутке, на 23-й минуте матча, уфимец Кирилл Цулыгин сравнял счет, но буквально через пару минут астанинцы воспользовались численным большинством и забросили победную шайбу, которую провел Дмитрий Гурков. 
Кстати, со следующего сезона МХЛ будет работать на увеличение числа игр. Об этом сообщил управляющий директор Молодежной лиги Алексей Морозов.
– Есть точки, которые хотим изменить, и в первую очередь это касается количества матчей. В прошлом году возникла такая ситуация, и клубы проголосовали за уменьшение количества матчей, чтобы ребята могли не только тренироваться, но и уделять время учебе. За этот сезон мы поняли, что все-таки это был неверный шаг, и сейчас мы будем работать на увеличение числа игр. Время еще есть, сейчас мы будем ездить во все города на матчи плей-офф, узнавать мнение клубов, а после уже обсудим все предложения и сделаем выводы. Будем стремиться сделать нашу лигу интересной и привлекательной для молодых хоккеистов, – отметил он.

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