"Снежные Барсы" впервые пробились во второй раунд плей-офф МХЛ
Ерзат Сергазин
Хоккейный клуб "Снежные Барсы" впервые в своей пятилетней истории преодолел первый раунд плей-офф на пути к Кубку Харламова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Впервые за 5 лет своего существования клуб, представляющий столицу Казахстана, пробился во второй раунд розыгрыша Кубка Харламова МХЛ. В стартовом раунде нашему клубу попался серьезный противник в лице "Толпара" из Уфы, однако "Снежные Барсы" с сухим счетом 3:0 не оставили сверстникам из столицы Башкортостана ни еиного шанса на успех.
Как отмечается в сообщении, первые два сезона в МХЛ казахстанская молодежь не пробивалась в топ-8, останавливаясь в шаге от зоны плей-офф. В свой третий сезон подопечные Галыма Мамбеталиева сумели заскочить на последнюю подножку уходящего поезда в плей-офф, но недостаток кубкового опыта привел к поражению в серии. В сезоне 2014/2015 борьба получилась упорной, дело дошло до решающего матча, однако победу вновь праздновал соперник.
В итоге в свой пятый сезон в МХЛ "Снежные Барсы" удачно прошли дистанцию в регулярном чемпионате и с шестого места пробились в стадию игр навылет. В плей-офф наши соотечественники выдали блистательную серию против сверстников из Уфы. Во всех трех играх казахстанская команда проявляла характер и достойно представила отечественную школу хоккея с одним из признанных коллективов Российской Федерации. Счет серии 3:0 в пользу коллектива из Астаны.