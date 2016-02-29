«Снежные барсы» вышли в плей-офф

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Принципиальное противостояние двух казахстанских клубов в рамках ВХЛ на первой стадии розыгрыша Кубка Братины почти все специалисты назвали главной изюминкой турнира. Причем если во всех остальных парах изначально кого-то причисляли к фаворитам, то в данном случае спрогнозировать преимущество оказалось проблематично. Лидер определился только по итогам двух первых игр – им стала команда «Торпедо».

В первом матче восточноказахстанцы, несмотря на то что играли в гостях, обладали заметным преимуществом. Уже на третьей минуте встречи Евгений Белухин с передачи Александра Шина открыл счет – 1:0. Во втором периоде Евгению удалась еще одна результативная атака – именно с его передачи на 23-й минуте Сергей Гончаров провел еще одну шайбу. Немного дезориентированным карагандинцам все же удалось отквитать один гол в третьей двадцатиминутке (отличился финский нападающий Эре Лааксонен), но на большее их уже не хватило. Итоговый счет – 2:3 не в пользу хозяев.

Более активно «беркуты» начали действовать во втором матче, но и тут столкнулись с грамотными контрдействиями устькаменогорцев. Хоккеисты «Торпедо» вновь первыми открыли счет – на 7-й минуте Александр Шин, как и в первой игре, вывел на ударную позицию Евгения Белухина – 1:0.
Во второй двадцатиминутке восточноказахстанцы еще дважды праздновали успех благодаря голам Евгения Федорова и Александра Шина. Впрочем, карагандинцы, не опустившие рук, смогли в течение одной минуты отыграть две шайбы – отличились Нериус Алишаускас и Роман Благой. Однако далее свой успех «беркуты» развить не смогли и проиграли со счетом 2:3. Теперь две очень важные игры пройдут уже в Усть-Каменогорске.

В это же время титанические усилия, дабы выйти в плей-офф, приложили в Астане в рамках Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы». В субботу они в невероятной по накалу борьбе в овертайме смогли сломить сопротивление уфимского «Толпара» – 5:4, а в воскресенье по буллитам уступили тольяттинской «Ладье» (3:4). Этот проигрыш, впрочем, не повлиял на главный результат – впервые в своей истории молодые казах­станские хоккеисты будут участвовать в розыгрыше Кубка Харламова.

