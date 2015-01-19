Снежный праздник Свежий выпуск 624 Максут ИРЖАНОВ, Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Юрия БЕККЕРА, Максута ИРЖАНОВА

В Астане приверженцы здорового образа жизни собрались на лыжероллерной трассе в парке «Столичный». День снега в нашем календаре появился недавно, но уже успел полюбиться казахстанцам. Впервые широко его отметили в 2012 году в Щучинске, а затем эстафету переняли столица и другие города республики.

Праздник, проходившей в столице под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), собрал представителей Костанайской, Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областей.

– Многие знаменитые лыжники начинали свой путь к пьедесталу именно на таких соревнованиях. Рад, что лыжный спорт становится в Казахстане массовым, – отметил вице-президент Федерации лыжных гонок РК, олимпийский чемпион Владимир Смирнов.

Для участия в снежном фестивале возрастных ограничений нет. Особенно интересно было наблюдать за детским спринтом, в котором участвовали малыши от 2 до 6 лет. Кто с улыбкой, кто со слезами на глазах, кто с помощью родителей, но дети прошли свою первую дистанцию. А победителями стали Анна Коломиец из Астаны и Егор Белишкин из Костаная.

– Это был наш первый старт, – рассказал Виктор Коломиец, папа 4-летней Анечки, которая только что получила главный приз из рук Олимпийского чемпиона Владимира Смирнова. – Конечно, рады награде высшей пробы. Теперь дорога – только в лыжную секцию…

Завершился праздник лыжными прогулками по парку, благо прекрасная солнечная погода тому способствовала.

Прошел праздник снега и в Алматы. Сотни горожан в этот субботний день приняли участие в 26-м традиционном фестивале «Кыс-2015», который проводился под девизом «Спорт против табакокурения!» на запасном поле Центрального стадиона, подготовленном к состязаниям лыжников, веселым катаниям на санках, народным играм. Организаторами мероприятия в очередной раз стали акимат города, управление физической культуры и спорта, Клуб народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры.

За полчаса до начала фестиваля у перехода возле светофора скопилась внушительная группа юных лыжников. Спортсмены – мал мала меньше, кто-то – с мамами, но все – с лыжами в руках. Пока дошли до запасного поля стадиона, поговорили с родителями. Оказалось, что на фестиваль мальчишек и девчонок привела тренер секции спортивного ориентирования школы-лицея № 8 Галина Витюкова, занимающаяся с детишками по сути на общественных началах. Три раза в неделю они тренируются, а в выходные дни обязательно совершают броски либо на природу, либо на такие вот интересные соревнования.

Поучаствовать в фестивале – святое дело для будущих спортсменов-ориентировщиков. Тем более – побегать на лыжах. Галина Александровна, сильно переживавшая за каждого своего воспитанника и потому не раз вступавшая в спор с главным судьей лыжных соревнований, рассказала нам о том, что сегодня на трассе – новички ее секции, на лыжи ребятишки встали лишь в нынешнюю зиму, и потому техническая подготовка у них пока не самая высокая. Зато желания победить, задора и спортивного тщеславия – хоть отбавляй. За каждой группой Галина Витюкова бежала буквально по пятам, а потом, встречая детишек на финише, поздравляла и фотографировала на память. В этот день большинство ее воспитанников получили первые в жизни настоящие спортивные медали.

– В истории снежного фестиваля было много интересных, памятных событий, – рассказал главный судья соревнований заслуженный тренер Казахстана Виктор Полбин, принимавший непосредственное участие во всех аналогичных праздниках прошлых лет. – Когда-то мы проводили его с большим размахом, приглашали жителей города в живописные предгорья. Сейчас такой возможности нет, но спортивный дух праздника остался неизменным, а само место его проведения – в центре города – привлекает молодежь доступностью. Главная фишка фестиваля – бег босиком по снегу. Где еще вы увидите такие веселые старты?

