Политика
СНГ далеко от исчерпания своего потенциала и ресурсов развития – политологи
Жания Уранкаева
За 25 лет существования организации Содружества Независимых государств его потенциал еще не исчерпан. Об этом на площадке Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" в Астане заявили эксперты, сообщает Kazpravda.kz.

Дискуссия была посвящена 25-летию СНГ, итогам четвертьвекового общественно-политического и экономического развития стран Содружества и интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Одним из ключевых вопросов, вынесенных на экспертное обсуждение, стало место СНГ в многообразии интеграционных проектов, которые формировались на протяжении 25 лет после распада СССР – ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.

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"Все 25 лет, которые существует СНГ, особенно в последние годы, проект Содружества подвергался критике – причем она превалировала над одобрением. К сожалению, реальное функционирование СНГ давало поводы для такого отношения, поскольку многие договоренности и намерения не выполнялись. Государства строили свое настоящее и будущее, всерьез не воспринимая проект СНГ, его потенциал, его реальные возможности", – заметил заместитель председателя партии "Бірлік", сопредседатель Евразийской экспертной сети Болат Байкадамов.

Вспоминая события 25-летней давности, Байкадамов напомнил, что после распада СССР не только рядовые граждане, но и элита, руководство страны находились в состоянии растерянности и неопределенности, опасались за свое будущее. Таким образом, значение СНГ в первый год его возникновения заключалось в амортизирующем эффекте. Появление нового интеграционного проекта успокоило общественное мнение, дало людям и властям каждого национального государства возможность преодолеть состояние неопределенности.

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Отметим, что в ходе круглого стола была озвучена и точка зрения западных ученых на интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Политолог, доцент кафедры регионоведения ЕНУ имени Гумилева Жаксылык Сабитов упомянул, что в англоязычной историографии интеграционные инициативы Казахстана рассматриваются главным образом как политический ход, причем направленный в большей степени на внутреннюю аудиторию, нежели на внешнюю.

В завершение дискуссии эксперты сошлись во мнении, что СНГ еще далеко от исчерпания своего потенциала и ресурсов развития. Несмотря на наличие конкурирующих объединений, он остается проектом, цементирующим контуры постсоветского пространства, резервом дальнейшего расширения интеграции.

Добавим, что в ходе мероприятия также состоялась презентация книги известного советского и российского историка, члена-корреспондента Российской академии наук, президента Российского государственного гуманитарного университета Ефима Пивовара "Евразийский интеграционный проект на постсоветском пространстве: 1991-2015 гг. (Предпосылки, становление, развитие)". 

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