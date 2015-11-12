​Снимается на народные деньги

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматинская область

В Интернет выложен и короткий ролик, где содержится часть информации о проекте – наиболее интересные кадры пока еще будущей картины. Предвидя финансовые сложности еще на этапе подготовки сценария, а потому уплотняя и сокращая его, режиссер «Казак Елi» Рустем Абд­рашов за три месяца до выхода на съемочную площадку говорил, что на четыре с половиной миллиона долларов (таким был бюджет изначально) снять картину с обилием исторических костюмов, вооружения, декораций, батальных сцен будет трудно. В этот момент его, кстати, настойчиво приглашали работать за рубеж: в Россию, Монголию и Китай.

– Но история Казахского ханства, нашей государственности – это первостепенный для меня проект. То, про что обычно говорят «важнее денег», – сказал тогда Рустем.

В основе будущей картины лежит богатый исторический материал, базирующийся на трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники». Этот бестселлер, напомним, вырастил не одно поколение пат­риотов. Рустем Абдрашов взялся экранизировать первую книгу эпопеи – «Заговоренный меч». Правда, название экранной версии звучит как «Алмазный меч» – Diamond Sword.

– Жаль, что экранизация романа совпала со временем мирового финансового кризиса, – сетовал еще весной режиссер. – Но если с миру собрать по нитке, можно свить хороший аркан. Постараемся успеть к Наурызу. 50 сцен уже отсняты и монтируются, 90 сцен еще впереди. Есть еще желание сделать и экранную широкоформатную версию картины. Но это зависит от того, найдутся ли спонсоры. Потому что бюджета у нас хватает пока только на телевизионный сериал. Сумму, которой не доставало на завершение съемок самого сериала, частично изыскал лично министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. В дальнейшем нам пообещали, что государственное финансирование будет продолжаться. Но мы подстраховываемся, открыв общественный фонд поддержки казахстанского кино.

Став президентом фонда, Рустем Абдрашов выступает гарантом того, что все дополнительные средства будут потрачены именно на проект.

– Все будет прозрачно, в Интернете постоянно будут выставляться отчеты, – говорит он.

P.S. Желающие поддержать проект «Казак Елi» могут зайти на сайт www. qazaqeli550. kz, где есть подробные объяснения, как принять участие в краудфандинге.

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