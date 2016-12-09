фото Бориса Бузина и Марины Константиновой

В рамках глобальной кампании «16 активных действий против насилия в отношении женщин» в алматинской галерее «Тенгри Умай» проходит фотовыставка «Снимите с женщин ярлыки!».

Шестнадцать фотографий совершенно разных героинь. У них разные возраст, национальности, профессии и места жительства. Но их связывает одно: они знают, что такое насилие и дискриминация не понаслышке. Так, у снимка девушки Наримы читаем подпись: «Если тебя украли – смирись». Девушку украли в 17 лет, чтобы выдать замуж. Из-за давления родственников тогда ей пришлось покориться. Сейчас она в разводе, воспитывает ребенка и призывает женщин не мириться с подобными «обычаями».

Другая героиня фотовыставки – Валентина – поведала о дискриминации со стороны людей, узнавших ее положительный ВИЧ-статус. Женщина уверена, что все ВИЧ-положительные имеют полное право на радость материнства и человеческое отношение. А одна из участниц фотосессии проявила мужество, посетив лично презентацию выставки, где рассказала всем свою историю.

– Я обратила внимание на такой факт, что очень часто мелкие признаки насилия у нас спускают с рук. Ну бьет муж жену, и что такого? Все бьют – это их дело! Но безнаказанность, как известно, поощряет преступления, – считает Валентина Сахненко.

Ежегодно в Казахстане из-за семейно-бытовых конфликтов погибают около 400 женщин. Каждый седьмой ребенок не хочет возвращаться домой после уроков, потому что боится бытового насилия. И это только официальная статис­тика, а сколько преступлений и случаев скрыто… Неудивительно, что сотни представительниц прекрасного пола кончают жизнь самоубийством из-за сексуального, бытового, экономического и психологического насилия.

– В Казахстане каждая восьмая женщина подвергается одному из видов насилия, – приводит факты президент Союза кризисных цент­ров РК Зульфия Байсакова. – Обществу пора поднимать вопросы правового воспитания, объединить ресурсы и поддерживать друг друга. Тогда мы сможем уменьшать список шокирующих историй, схожих с опытом фотогероинь. Кроме того, важно создавать профессиональные инфраструктуры по защите прав женщин, помогать кризисным центрам в финансировании, чтобы те в свою очередь могли поддерживать жертвы насилия. А пока для защиты детей и молодежи существует номер 150. Звонок бесплатный, а помощь оказывается как юридическая, так и психологическая.

Фотограф и автор работ экспозиции «Снимите с женщин ярлыки!» Марина Константинова рассказала, что проект сложился благодаря помощи общественных организаций. Не просто было найти и уговорить героинь участвовать в фотоссесии. Людей, которые столкнулись с насилием, много, но тех, кто готов поделиться своей историей, единицы. Однако Марина уверена, что чем больше мы будем говорить о проблеме насилия и информировать, как с ним бороться, тем меньше его будет в нашей жизни.

Организаторы фотовыставки – многострановое отделение структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии, Центрально-Азиатская ассоциация людей, живущих с ВИЧ, Союз кризисных центров Казахстана, «Феминита», ОФ «СПИД Фонд Восток– Запад в Казахстане» и галерея «Тенгри Умай» – через эти реальные фотоистории пытаются привлечь внимание общест­венности к дискриминации как основной причине насилия по отношению к женщинам, показать, что насилию может подвергнуться любая женщина, несмотря на социальный статус, возраст, национальность, семейное положение и другие факторы.

На выставке не только фотоистории пострадавших женщин, но и портреты активисток, которые помогают жертвам насилия. «Любое насилие считается преступлением» – это лейтмотив каждого снимка. Не могут в обществе сущест­вовать ярлыки «Сама виновата!», «Родилась женщиной – терпи!». Каждая из героинь, будь то ВИЧ-инфицированная, беженка, бывшая осужденная или женщина, употребля­ющая наркотики, открывает зрителям свое лицо и сердце.

Актер Ерден Телемисов отметил, что в последнее время участились случаи насилия в отношении женщин и маленьких детей. Он, как отец трех дочерей, нередко задумывается об их безопасности:

– Я не хочу, чтобы мои дочери терпели насилие, а потому с самого детства внушаю им, что надо любить и ценить себя. Полагаю, что ни один сильный и уверенный в себе мужчина никогда не поднимет руку на женщину.

Фотовыставка открылась в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и продлится до 10 декаб­ря – Всемирного дня прав человека. Ровно столько, а именно 16 дней, и длится кампания «16 активных действий против насилия в отношении женщин» в мире. Тема нынешнего года: соберем средства на искоренение насилия в отношении женщин и девочек.