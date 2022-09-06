Снимки не делают, их создают

В Кызылорде по инициативе городского отдела культуры и развития языков проходит фотовыставка «Қас қағым сәт – бір өмір» фотохудожника Болата Омаралиева.

Болату Омаралиеву 74 года, родился он в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области. Профессиональную деятельность начинал в районной газете «Сырдария», затем почти 50 лет проработал в областной газете «Сыр бойы». Как вспоминает сам фотохудожник, журналист, создатель множест­ва иллюстраций и коллажей к газетным статьям разных жанров, с детст­ва он любил рисовать, но это увлечение привело его не в мастерскую художника, а в лабораторию фотографа.

Публиковать талантливого юношу начали рано: впервые его фотоснимок был напечатан в областной газете «Ленин жолы», когда начинающему фотографу было всего 15 лет.

Болат Омаралиев – лауреат фотоконкурсов крупных популярных изданий – газет «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Қазақ әдебиеті», «Известия», журнала «Советское фото» и других, его работы участвовали в фотовыставках в Казахстане, России, Польше, Украине.

В 1989 году Болат Омаралиев представлял Казахстан на форуме фотокорреспондентов в Москве. Его снимки использованы в качестве иллюстраций для двух с лишним десятков книг. Кстати, сейчас всегда шагающий в ногу со временем Болат Омаралиев активно продвигает свое творчество в социальных сетях, где у него масса друзей и подписчиков.

– Фотоискусство Болата Омаралиева яркое и самобытное, – отметила заместитель акима Кызылорды Акзира Касымова. – В его снимках отражены история региона, важнейшие события, запечатлены легендарные личности. Работы мастера передают атмосферу ушедших лет, того времени, когда были созданы. В наших планах – организация большой персональной выставки фотографа.

Среди снимков, сделанных фотохудожником, много действи­тельно ценных.

– Еще в молодости начал собирать архив, – говорит он. – За годы работы собралось восемь мешков пленок, многие из кадров еще нигде не публиковались.