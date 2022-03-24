Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

"Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ожидается, что ограничения будут сняты с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года на:

– въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;

– въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Фото: ngs55.ru