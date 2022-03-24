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Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном
Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.
"Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Ожидается, что ограничения будут сняты с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года на:
– въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
– въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.
Фото: ngs55.ru