Снижается бюрократическая нагрузка на инвесторов Статьи Роза АМАНОВА

Главе Министерства по инвестициям и развитию РК, инвестиционному омбудсмену была презентована деятельность сектора обслуживания инвесторов, посредством которого можно получить все необходимые государственные услуги для реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна». Теперь у отечес­твенных и иностранных инвесторов нет необходимости обращаться в различные государственные ведомства для получения разрешительных документов. Этот механизм значительно сокращает бюрократическую и административную нагрузку на предпринимателей.



– Сейчас очень быстро меняются внешние условия, поэтому важно оперативно проводить реформы, связанные с сокращением бюрократии для инвесторов, малого бизнеса, – отметил А. Исекешев. – По поручению Президента в прошлом году мы апробировали принцип «одного окна» для инвесторов, реализующих приоритетные проекты. А с 1 января текущего года наше министерство стало «одним окном» уже для всех инвесторов – казахстанских и иностранных, крупных и малых. Иными словами, приходя в ЦОН, они могут получить в одном месте, не общаясь с госорганами, более 350 услуг, в том числе разрешение на рабочую силу, на землепользование, все лицензии и многие другие, по которым раньше им приходилось обращаться в десятки министерств, ведомств, акиматов.



По словам министра, в настоящее время из общего пула проектов по индустриальной программе более 150 реализуются с участием иностранных инвесторов. Несмотря на глобальный кризис, идет строительство объектов. Продолжается работа и с новыми инвесторами. Ежедневно от 5 до 10 из них приходят в минис­терство, где им объясняют, куда инвестировать, как получить преференции. Затем, касательно документов, те идут в ЦОНы, где простые услуги оказываются в срок от 1 дня до месяца, сложные – не более 2 месяцев.



Глава МИРа акцентировал внимание на создаваемом в стране «Правительстве для граждан».

– Сейчас в центрах обслуживания населения можно получить много документов – пас­порта, разрешения на автомашины, различные свидетельства, – в целом 200 услуг, но уже в этом году мы объединяем несколько структур, и граждане будут получать в ЦОНах 530 услуг, – прокомментировал он. – В ближайшие 2-3 года планируем довести количество предоставляемых услуг до 700. Считаем, что это очень важная реформа, объявленная Президентом.

Более того, в профильном ведомстве работают над со­зданием мобильной составляющей. Уже сейчас 80 услуг оказываются через Интернет и мобильный телефон. И эта доля ежегодно будет наращиваться.



– Мы считаем, что для малого бизнеса, населения, инвесторов серьезно упростятся многие процедуры, поскольку им не нужно теперь никуда ездить, ходить по госорганам. Это снизит коррупцию, бюрократию и позволит бизнесу быстрее принимать решения, – заметил министр.

Вместе с тем в рамках «100 конкретных шагов» для обеспечения доступа к информации в нынешнем году будут созданы порталы «Открытый бюджет», «Открытый диалог», «База данных», благодаря которым населению будет доступна вся информация, касающаяся министерств, будь то программы, бюджет, закупки, ответы на запросы. Все эти шаги помогут государству быть более эффективным, чтобы преодолеть сложности сегодняшнего времени.



По информации Комитета по инвестициям МИР РК, всего в Казахстане будут действовать 19 секторов обслуживания инвесторов: в Астане – два, Алматы – три, в каждом областном центре – по одному сектору.



Сопровождение инвестора по принципу «одного окна» будет автоматизировано. На интернет-ресурсе можно будет зарегистрироваться, получить информацию, а также отслеживать процесс выдачи документов.

Действует Call-center Комитета по инвестициям МИР РК, по которому инвестор может получить информационную и консультационную поддержку. Телефон Call-center : 8 (7172) 75-45-40.

