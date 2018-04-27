​Снижая коррупционные риски

С 1 апреля система функционирует по импорту и всем остальным таможенным процедурам. Сегодня можно говорить с уверенностью: максимальную прозрачность и удобство процедуры прохождения границы для импорта и экспорта уже оценили тысячи участников внешнеэкономической деятельности. При этом одним из главных преимуществ электронного декларирования стала минимизация издержек и, прежде всего, экономия времени.

Раньше брокеру нужно было набирать декларацию в своей прог­рамме, распечатывать ее, собрать весь пакет документов и уже затем прийти в таможенный орган. На долгие ожидания в очереди для подачи декларации, которую регист­рировали и проверяли, уходили многие часы.

Теперь участникам ВЭД нет необходимости личного присутствия при перемещении товаров через границу. Воспользоваться прог­раммой и подать декларацию может любой желающий не выходя из офиса, получив логин, пароль от системы. Причем сделать это по желанию, без участия брокеров.

Что еще немаловажно, после регистрации декларации программа сама осуществляет контроль риска, это зависит от кода товара, страны происхождения, мер разрешительного порядка. Если с соблюдением закона у участника ВЭД все в порядке, благополучное прохождение товара через «зеленый коридор» обеспечено.

К слову сказать, 90% из уже оформ­ленных по республике 20 тыс. деклараций прошли именно по «зеленому коридору», а это означает, что в выпуске товаров инспектор таможенного поста не принимал никакого участия – в течение 1–2 минут происходил автовыпуск. Однако при малейшем подозрении на нарушения срабатывает автоматизированная сис­тема управления рисками, и тогда груз может быть направлен по «желтому» или «красному коридору», в котором досмотр уже обязателен...

Как видим, информационные технологии сегодня не просто способны минимизировать человеческий фактор, но в будущем полностью исключить коррупционные риски во внешнеэкономической деятельности, в таможенной сфере.