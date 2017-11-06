​Снижая нагрузку на бюджеты

Невыгодный простой

На протяжении нескольких месяцев в регионах страны проводилась ревизия в отношении использования закупленного медицинского оборудования. В результате эксперты пришли к выводу: на приобретение дорогостоящей медтехники потрачены бюджетные миллиарды, но она по разным причинам либо используется не на полную мощность, либо и вовсе простаивает. С учетом данного факта теперь подход к капитальным «техническим» вложениям в здравоохранение будет меняться кардинально.

На недавнем обсуждении в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента уточнений в респуб­ликанский бюджет на 2017–2020 годы заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев рассказал о планах по активному развитию в Казахстане лизинга медицинского оборудования. При этом он обратил внимание депутатов на то, что в бюджете, который они поддержали, на материальную закупку дорогостоящего оборудования предусмотрено… ноль тенге. Поэтому местным исполнительным органам уже доведены Минфином лимиты на развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). В свою очередь акиматы заявили: начиная с 2018-го они готовы провести аутсорсинг и передать вопросы, касающиеся приобретения медтехники, в частные руки.

– Мы отказываемся от капитальных вложений разового характера в разовое оборудование, ибо оно быстро устаревает. По­этому необходимо иметь возможность либо с участием частного бизнеса, либо на основе лизинга поставлять в наши больницы необходимую медтехнику на новых условиях, – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Между тем многие крупнейшие медицинские компании уже готовы поставлять оборудование с будущей его заменой на принципах лизинга, и сегодня эта работа набирает силу.

Постепенный отход от практики централизованного государственного закупа медицинской техники поддержали и в АО «КазМедТех». В ходе состоявшейся на прошлой неделе в рамках 14-й Казахстанской международной выставки по здравоохранению Astana Zdoroyie 2017 конференции на тему «Медтехника: стратегия и развитие» председатель правления общества Руслан Нурмуханов отметил, что в скором будущем закуп медоборудования будет осуществляться благодаря ГЧП и лизингу.

– Считаю это правильным и необходимым. Использование механизмов ГЧП и лизинга на деле поможет решить ряд проб­лем, в частности постоянного обновления медтехники, ведь любое оборудование рано или поздно устаревает и выходит из строя, – сказал руководитель государственной компании.

Сегодня она, обеспечивая организации здравоохранения Казахстана медицинской техникой, провела более 4 тыс. экспертиз, в том числе 1,6 тыс. – по лизингу, 1,5 тыс. – платных экспертиз и 1,3 тыс. – в рамках бюджетных программ. Показателен результат снижения стоимости медицинской техники на сумму более 604,6 млн тенге от первоначально заявленных сумм.

Были и отказы, причинами которых стали в основном отсутствие потребности и необоснованной стоимости медтехники. К примеру, в рамках лизинга отказ получен по 941 заявке на сумму 21 млрд 647 млн тенге. В рамках бюджетных программ отказано по 430 проектам на сумму 40 млрд 667 млн тенге. Таким образом, предотвращен нецелесообразный закуп медоборудования.

А как у них?

Следует сказать, что принятию решений в данной сфере предшествовала большая работа казахстанских специалистов, в том числе по изучению международного опыта в части планирования, закупа, использования и сервис­ного обслуживания медтехники.

Выяснилось, что во многих странах мира, таких как США, Великобритания и Германия, расходы на закуп медтехники растут в связи с новыми технологическими предложениями. Если мировой рынок медицинского оборудования в 2010 году, по данным ВОЗ, оценивался в 326,8 млрд долларов, то к 2016-му эта цифра составила 349 млрд долларов.

Решения по оснащению каж­дая страна принимает исходя из собственных позиций. В странах Европы, к примеру, экономия средств «диктует» тенденцию к переходу на централизованный закуп техники путем создания больничных трастов и проведения групповых закупов. В США создана контрактная система, главным представителем которой выступает контрактный офицер.

Впрочем, в сфере закупок у наших стран есть и отличия, и схожие моменты. Так, в Казахстане и Великобритании закуп проводится централизованно, с открытым конкурсом, со сбором ценовых предложений, а главным регулятором процесса выступает Министерство здравоохранения. Отличия в том, что в Британии существуют трасты, которые непосредственно занимаются организационными вопросами закупа техники, а в нашей республике сбором данных по потребности, обоснований, планированием занимается сама больница.

В анализируемых странах проводится мониторинг и жесткий контроль за закупом и использованием медицинской техники. Сервисное обслуживание осуществляется либо частными крупными компаниями, либо представительствами от производителей. Во всех государствах готовят специалистов по биомедицинской инженерии для дальнейшего сервисного обслуживания в организациях здравоохранения.

Государственное регулирование в сфере закупок медтехники во многих странах определяет политику в отношении рационального расходования средств. Развиваются альтернативные механизмы приобретения мед­оборудования, в партнерстве с производителем, который обычно все издержки и риски по простою техники берет на себя. Закуп производится у официальных производителей без посредников.

В поисках альтернативы

Проведенный анализ показал, что в Казахстане системные проб­лемы в настоящее время связаны с отсутствием качественного сервиса, экспертизы стоимости, целесообразности и окупаемости, отсутствием подготовленных кадров и прозрачности процесса закупа. Для решения вопросов эксперты предлагают осуществить ряд мер.

Прежде всего речь идет о проведении обязательной экспертизы стоимости и целесообразности закупа, введения обязательного сервисного обслуживания сроком не менее 5 лет. Решение не менее актуального вопроса – кто будет обслуживать сложную технику? – требует подготовки в Казахстане соответствующих инженеров. К примеру, в КазНИТУ им. К. Сатпаева планируется доработать специальность «приборостроение» с тем, чтобы в будущем выпускники факультета могли ремонтировать медтехнику.

Кроме того, на повестке дня стоят вопросы усиления конт­роля за закупом со стороны Минздрава РК, размещения договоров закупа на едином сайте либо создания базы контрактов. Все это выводит на первый план развитие альтернативных механизмов приобретения медицинской техники, прежде всего – лизинга, ГЧП, которые при правильном планировании с прозрачными механизмами и эффективным использованием техники позволят поднять медицинские услуги на более качественный уровень.

Впрочем, руководство ряда областей РК уже включило новый механизм лизинга для оснащения государственных медицинских организаций современной техникой. Один из таких регионов – Карагандинский, на долю которого приходится 30% от всего объема, поставленного по линии АО «КазМедТех».

Как пояснил заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Аскар Хорошаш, в регионе реализовано 17 проектов ГЧП в нынешнем году, еще порядка 10 готовятся на следующий год.

– В первую очередь мы определяемся с потребностью в технике с учетом инфраструктуры, кадров и других моментов. Затем проводим встречи с потенциальными партнерами по ГЧП, рассказываем о мерах господдержки, которые им могут быть оказаны в рамках договоров партнерства. По «тяжелой» технике, а это компьютерные и магнитно-резонансные томо­графы, имеются три основные меры господдержки – длительный срок аренды, который по новому закону о ГЧП составляет в среднем 7–10 лет, а также нулевая ставка аренды, и что важно – размещение госзаказа.

Следует отметить, что в нынешнем году за счет частных инвестиций технический арсенал здравоохранения области пополнился ангиографической установкой стоимостью 289 млн тенге в цент­ральной больнице города Жезказгана, в МЦ «Казахмыс» – средства на это выделило ТОО «Корпорация «Казахмыс». Или другой пример – с использованием механизма ГЧП компания «РЦ «Шипагер» устанавливает в центральной больнице Темиртау компьютерный томо­граф за 200 млн тенге.

Общая сумма реализованных в области проектов составляет 2 млрд 651 млн тенге, именно столько было сэкономлено за счет вложений частных инвесторов из республиканского и местных бюджетов на закуп техники.

В настоящее время в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» проводится активная работа по созданию Национальной базы данных медицинской техники, которая будет содержать сведения о ценах, производителе, регистрации и комплектации. Благодаря такому ресурсу организации здравоохранения будут получать информацию о реальной стоимости медоборудования, что снизит риски его при­обретения по завышенным ценам.

Все это направлено на создание условий, при которых правила игры станут понятными для всех участников рынка – производителей, покупателей, дистрибьютеров. А если говорить о преимуществах, то они состоят в том, что поликлиники или больницы смогут пользоваться новейшим дорогостоящим оборудованием уже сейчас, а оплатить за него – в течение нескольких лет. Ну и очевидный плюс – существенно снижается нагрузка на республиканский и местный бюджеты.