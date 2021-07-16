Снижающие давление продукты назвала кардиолог

Кардиолог Валентина Байдина перечислила снижающие давление продукты, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РИА Новости
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Врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала РИА Новости, из чего должно состоять меню людей с повышенным давлением.
Она напомнила, что сам факт того, что высокое давление есть, означает, что сосуды сужены. И одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота. Она содержится в молочных продуктах: кефире, ряженке, твороге, варенце.
"В умеренных количествах — около одного стакана – все эти напитки стабилизируют артериальное давление", — сказала главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
По словам специалиста, к напиткам, полезным для гипертоников, относится красный чай каркаде: благодаря антиоксидатным свойствам и содержанию витамина С он расширяет сосуды. Понижают давление кокосовая вода, обладающая мочегонными свойствами, и какао, богатый калием, при добавлении молока, кальцием. Положительно действует уже 200 миллилитров натурального какао.
"К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула", — рассказала Валентина Байдина.
По ее мнению, также полезен чеснок, который содержит аллицин — вещество из группы эфиров, расслабляющее стенки сосудов. Можно включать в рацион зелень — шпинат, укроп, петрушку, обладающие мочегонным эффектом.
При это врач отметила, что правильное меню — мера полезная, но вспомогательная. Для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом.