Снижающие давление продукты назвала кардиолог

Общество
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Фото: pixabay.com
Кардиолог Валентина Байдина перечислила снижающие давление продукты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.   

Врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала РИА Новости, из чего должно состоять меню людей с повышенным давлением.

Она напомнила, что сам факт того, что высокое давление есть, означает, что сосуды сужены. И одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота. Она содержится в молочных продуктах: кефире, ряженке, твороге, варенце.

"В умеренных количествах — около одного стакана – все эти напитки стабилизируют артериальное давление", — сказала главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

По словам специалиста, к напиткам, полезным для гипертоников, относится красный чай каркаде: благодаря антиоксидатным свойствам и содержанию витамина С он расширяет сосуды. Понижают давление кокосовая вода, обладающая мочегонными свойствами, и какао, богатый калием, при добавлении молока, кальцием. Положительно действует уже 200 миллилитров натурального какао.

"К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула", — рассказала Валентина Байдина.

По ее мнению, также полезен чеснок, который содержит аллицин — вещество из группы эфиров, расслабляющее стенки сосудов. Можно включать в рацион зелень — шпинат, укроп, петрушку, обладающие мочегонным эффектом.

При это врач отметила, что правильное меню — мера полезная, но вспомогательная. Для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом.

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