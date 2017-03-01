Снижение базовой ставки привело к коррекции ставок денежного рынка – Акишев

Фото Национального банка РК
Снижение базовой ставки привело к коррекции ставок денежного рынка. Об этом сообщил глава Национального банка РК Данияр Акишев , передает Kazpravda.kz
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"После снижения базовой ставки произошла соответствующая коррекция ставок денежного рынка. На 28 февраля 2017 года ставка по однодневным операциям РЕПО составила 10,17%, на конец января – 11,33%", – сказал Акишев на брифинге в Алматы.
Он также отметил, что стабилизация инфляции на уровне ниже 8% позволила Национальному Банку снизить базовую ставку до 11%. "Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением макроэкономической и финансовой стабильности", – отметил глава Нацбанка РК.
По его словам, новый уровень базовой ставки должен обеспечить удешевление ресурсов и будет способствовать увеличению кредитования.