Снижение долговой нагрузки: где можно получить консультацию
Екатерина Елисеева
В Казахстане с 11 сентября будет расширен перечень организаций, консультирующих граждан по снижению долговой нагрузки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Сообщается, что помимо call-центра 111 и центров обслуживания населения, получить консультацию по снижению долговой нагрузки казахстанцы с 11 сентября смогут еще в ряде организаций.
Как известно, на сегодняшний день граждане, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус следующим образом:
- на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН РК) по ссылке enbek.gov.kz, для этого необходимо ввести ИИН и отправить запрос;
- с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства, для этого понадобится ЭЦП;
- получить консультацию в call-центре, функционирующем на базе Министерства труда и социальной защиты населения РК, по телефонам 111, 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78;
- обратиться в центр обслуживания населения.
С 11 сентября получить консультацию о возможности погашения задолженности по займам и микрокредитам за счет государства казахстанцы могут:
- в управлениях координации занятости и социальных программ областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент;
- в АО "Государственный фонд социального страхования" и его филиалах;
- в территориальных департаментах Комитета труда, социальной защиты и миграции областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.
Согласно документу, в эту категорию попадают многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
В указе Президента содержалось поручение Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванной категории граждан государство должно было погасить основной долг и начисленные по нему вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 миллиона тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.