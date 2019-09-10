Общество

Снижение долговой нагрузки: где можно получить консультацию

Екатерина Елисеева
В Казахстане с 11 сентября будет расширен перечень организаций, консультирующих граждан по снижению долговой нагрузки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Сообщается, что помимо call-центра 111 и центров обслуживания населения, получить консультацию по снижению долговой нагрузки казахстанцы с 11 сентября смогут еще в ряде организаций. 

Как известно, на сегодняшний день граждане, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус следующим образом:

- на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН РК) по ссылке enbek.gov.kz, для этого необходимо ввести ИИН и отправить запрос;

- с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства, для этого понадобится ЭЦП;

- получить консультацию в call-центре, функционирующем на базе Министерства труда и социальной защиты населения РК, по телефонам 111, 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78;

- обратиться в центр обслуживания населения.

С 11 сентября получить консультацию о возможности погашения задолженности по займам и микрокредитам за счет государства казахстанцы могут:

- в управлениях координации занятости и социальных программ областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент;

- в АО "Государственный фонд социального страхования" и его филиалах;

- в территориальных департаментах Комитета труда, социальной защиты и миграции областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.

Согласно документу, в эту категорию попадают многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

В указе Президента содержалось поручение Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванной категории граждан государство должно было погасить основной долг и начисленные по нему вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 миллиона тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

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