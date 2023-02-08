Снижение доли валютных активов в портфеле ЕНПФ объяснили в Нацбанке

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По итогам 2022 года доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28%. В этом году текущая доля валютных активов составляет 28,4%. Ситуацию разъяснила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,6 трлн тенге, увеличившись за 2022 год на 1,6 трлн тенге или 12,1%. За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%. Нацбанк планирует поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%. По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28%. В этом году текущая доля валютных активов составляет 28,4%. Мы планируем увеличить эту долю до 30% в текущем году и поддерживать ее в дальнейшем», - сказала Алия Молдабекова в Сенате.

Она отметила, что в целом доходность пенсионного портфеля за прошлый год составила 6,5%. Размер инвестиционного дохода также был положительный и составил 914 млрд тенге.

«Если мы посмотрим на доходность пенсионных активов за более долгий срок, то с 2014 года коммулятивная доходность составила 123%, тогда как накопленная инфляция 120,9%. Это говорит о том, что за более долгий период доходность пенсионных активов находится на уровне выше инфляции», - резюмировала Алия Молдабекова.