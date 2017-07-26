​Снижение заболеваемости – меньший риск заражения

Труд ученых научно-производственного предприятия «Антиген» вобрал в себя результаты коммерциализации разработанных ими технологий и препаратов для пищевой безопасности, медицины, мик­робиологии и химии. По словам специалистов, их ноу-хау способствуют развитию высоких технологий в отечест­венной биологической промышленности, организации производства по требованиям международных стандартов качества и безопасности. И таким образом – предупреж­дению заболеваний животных и выходу отечественной био­логической продукции на международный рынок.

Благодаря механизмам поддержки Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», принятого в рамках Плана нации, ученым удалось внедрить в производство ряд инноваций. Государственный грант на коммерциализацию технологий дал старт созданию производства экспериментально-промышленного набора для диагностики случной болезни лошадей. Завершится эта работа в 2018 году.

Другой проект дал рождение «Стартерам для производителей национальных кисломолочных продуктов» и «Биопокрытиям на основе природных полимеров для лечения ожоговых и хирургических ран». Генеральный директор предприятия, доктор ветеринарных наук Нурлан Ахметсадыков подчеркнул, что препараты и технологии они разрабатывают в соответствии с задачами Плана нации «100 конкретных шагов»: исследования ученых нацелены на нужды государственной программы индустриально-инновационного развития, повышение конкурентоспособности АПК и обеспечение безопасности качества продукции через развитие лабораторных баз.

– Коммерциализация научных разработок формирует наши новые конкурентные преимущества на мировом биотехнологическом рынке за счет создания наукоемкого производства, внедрения новых технологических компетенций, модернизации существующих и строительство новых лабораторий, внедрения международных стандартов GMP, GLP, – рассказывает гендиректор. – А для исследования качества разрабатываемых биопрепаратов мы создали испытательный центр и получили на него аккредитацию Национального центра аккредитации Министерства индустрии и торговли.

Всего за последние 16 лет предприятие внедрило в производство 47 препаратов для ветеринарии и медицины, среди них – 2 закваски для производства шубата и кумыса. Среди биопрепаратов, которые производятся в Казахстане, следует назвать иммуноглобулин диагностический антирабический преципитирующий для диагностики бешенства в реакции диффузной преципитации, роз бенгал антиген для постановки пластинчатой реакции агглютинации, набор компонентов для РДСК при диагностике заболевания овец, вызываемого инфекционным эпидидимитом баранов, и другие. Новизна технологий защищена более чем 200 патентами и авторскими свидетельствами. Именно таким образом успех одного предприятия «работает» на процветание АПК страны.

Разработанные вакцины, диагностические тест-системы и биопрепараты для борьбы с особо опасными инфекционными и инвазионными болезнями животных активно применяются в Казахстане, России, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии и Армении. Масштаб экспортных поставок предприятия за пос­ледние 5 лет составил около 400 тыс. долларов, внутренних – свыше 2 млрд тенге. На все препараты разработана нормативно-техническая документация, они зарегистрированы в государственном реестре ветеринарных препаратов РК, а поставляемые на экспорт – в государственном реестре соответствующих стран.

Затраты на лечение и профилактику болезней животных, подчеркивают ученые, многократно окупаются увеличением продуктивности, снижением смертности и повышением качества животноводческой продукции. И еще важно то, что снижение заболеваемос­ти животных снижает риск заражения людей.