Снизили тариф

Нарушения были выявлены в ходе антикорупционного мониторинга, проведенного в прошлом году. После вмешательства территориальной Антикоррупционной службы акиматом разработана документация по снижению тарифа почти в три раза – с 260 до 90 тенге за кубометр. Новые тарифы введены с 1 января текущего года. Таким образом, защищены законные интересы порядка 17 тыс. жителей.

Кроме того, ввиду выявленных коррупционных рисков на примере имеющейся уголовной практики цифровизирован процесс подачи заявок на субсидирование питьевой воды. В результате путем отражения реального потребления достигнута экономия бюджетных средств на сумму порядка 65–70 млн тенге в месяц.