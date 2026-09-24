Снизился дефицит врачей

Статьи,Регионы,Здравоохранение
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Во время рабочей поездки в Атырау в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев­ дал ряд поручений местным влас­тям. В том числе и по сфере здравоохранения региона. Главой государства было отмечено, что большинство поликлиник Атырау расположено в приспособленных помещениях, а в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики и состояние зданий Центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации.

фото РСК

Президент поручил разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. В числе поставленных задач были также проведение капитального ремонта и дооснащение областного перинатального центра, проработка вопроса строительства онкологического диспансера в Атырау, возведение ряда новых объектов здравоохранения.

В итоге проведена большая работа. В частности, составлена региональная программа по привлечению кадров. Как рассказал замес­титель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, был проведен анализ ситуации и выделены три ключевых направления. Первое – привлечение кадров. На момент старта программы дефицит в госорганизациях здравоохранения составлял 250 врачей при общей численности около 1,5 тыс. докторов и 6 тыс. человек среднего медперсонала. Сегодня дефицит снижен до 80 человек, и это уже узконаправленные специалисты, врачей общей практики в регио­не достаточно.

– Для этого пришлось, по сути, «перекупать» врачей из других областей – практика эта международная. Мы ввели самые высокие в стране подъемные – пять миллионов тенге при переезде в город, восемь – в районный центр, десять миллионов – в село. Этой мерой уже воспользовались более сотни врачей, – говорит Жасулан Бисембиев.

Второе направление – это жилье. За послед­ние два года бюджет выкупил порядка­ 130 квартир, преимущественно в городе Атырау, чтобы остановить отток кадров в частные клиники. Дополнительно область запустила первую в стране уникальную ипотечную программу для медиков совместно с банком-парт­нером: жилье стоимостью до 25 млн тенге на 20 лет под 5% годовых и без первоначального взноса. Этой программой уже воспользовались порядка 60–80 приехавших врачей.

Третье направление – повышение квалификации. Раньше в служебные, особенно международные командировки для стажировки чаще всего ездили главврачи. Сейчас фокус смес­тили на переподготовку среднего медицинского персонала – медсестер и фельдшеров. В результате дефицит кадров в регионе снизили практически втрое.

По уровню оснащения медтехникой область на третьем месте в стране, уступая только Астане и Алматы. Бюджет активно выделяет на это средства, закупают медоборудование и крупные компании. Основная цель реализации проектов – повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона.

#здравоохранение #регионы #Атырау #поликлиники

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