Снизился дефицит врачей

Президент поручил разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. В числе поставленных задач были также проведение капитального ремонта и дооснащение областного перинатального центра, проработка вопроса строительства онкологического диспансера в Атырау, возведение ряда новых объектов здравоохранения.

В итоге проведена большая работа. В частности, составлена региональная программа по привлечению кадров. Как рассказал замес­титель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, был проведен анализ ситуации и выделены три ключевых направления. Первое – привлечение кадров. На момент старта программы дефицит в госорганизациях здравоохранения составлял 250 врачей при общей численности около 1,5 тыс. докторов и 6 тыс. человек среднего медперсонала. Сегодня дефицит снижен до 80 человек, и это уже узконаправленные специалисты, врачей общей практики в регио­не достаточно.

– Для этого пришлось, по сути, «перекупать» врачей из других областей – практика эта международная. Мы ввели самые высокие в стране подъемные – пять миллионов тенге при переезде в город, восемь – в районный центр, десять миллионов – в село. Этой мерой уже воспользовались более сотни врачей, – говорит Жасулан Бисембиев.

Второе направление – это жилье. За послед­ние два года бюджет выкупил порядка­ 130 квартир, преимущественно в городе Атырау, чтобы остановить отток кадров в частные клиники. Дополнительно область запустила первую в стране уникальную ипотечную программу для медиков совместно с банком-парт­нером: жилье стоимостью до 25 млн тенге на 20 лет под 5% годовых и без первоначального взноса. Этой программой уже воспользовались порядка 60–80 приехавших врачей.

Третье направление – повышение квалификации. Раньше в служебные, особенно международные командировки для стажировки чаще всего ездили главврачи. Сейчас фокус смес­тили на переподготовку среднего медицинского персонала – медсестер и фельдшеров. В результате дефицит кадров в регионе снизили практически втрое.

По уровню оснащения медтехникой область на третьем месте в стране, уступая только Астане и Алматы. Бюджет активно выделяет на это средства, закупают медоборудование и крупные компании. Основная цель реализации проектов – повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона.