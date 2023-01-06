По информации Минэнерго, в минувшем 2022 году общая выработка электричества составила 112,7 млрд кВт.ч, или 98,5% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. О том, каких результатов удалось достичь казахстанским энергетикам и какие перемены ожидают отрасль в новом 2023 году, на пресс-конференции в СЦК рассказал министр энергетики Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго подчеркнул, что в 2022-м был разработан и утвержден Энергетический баланс РК до 2035 года, в рамках которого смоделированы перспективы развития энергетического комплекса с расчетом прогнозов производства и потребления электроэнергии в предстоящие годы.

В 2023 году ожидаются принятие новой Концепции развития электроэнергетической отрас­ли до 2032 года, а также ввод в эксплуатацию цифровой платформы энергетики, что позволит отрасли эффективно управлять рисками и обеспечивать системный мониторинг технического состояния электростанций – ГЭС, ТЭЦ.

Болат Акчулаков также проинформировал о проводимой работе по модернизации Нацио­нальной электрической сети, в том числе проектах присоединения Западного Казахстана к Единой энергетической системе и усиления электросетей Западной и Южной энергетических зон.

В целом, как отметил спикер, осуществление комплекса мер по усилению Западной энергетической зоны завершится в 2023 году.

В нынешнем году ожидается также принятие Закона РК «О теплоэнергетике». Данный нормативно-правовой акт позволит направить усилия на решение проблем теплоснабжения регионов, определить долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами.

Законом предусматривается переход к новой целевой модели рынка с осуществлением централизованного закупа и продажи электроэнергии, а также ввода балансирующего рынка в режиме реального времени.

– Эти меры дадут возможность снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии, – заверил министр.

В числе других мер – усиление роли Комитета атомного и энергетического надзора в обеспечении жесткого контроля ремонтных компаний и инвестиционных программ.

Разрабатываемая министерством программа «Тариф в обмен на инвестиции» позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций. По предварительным оценкам, объем инвестиций, привлеченных в отрасль на основе механизмов данной программы, составит 400 млрд тенге ежегодно.

Глава ведомства также сообщил, что в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны. Это позволит выявить проблемы и текущее техническое состояние данных объектов.

Между тем в Казахстане уже сегодня ощущается дефицит электроэнергии, который нынче перетоками закрывается за счет поставок из России. Наибольший пик энергопотребления приходится, как правило, на утренние и вечерние периоды суток. В праздничные и выходные дни потребление электроэнергии в городах страны вырастает до максимума.

По словам главы ведомства, в 2022 году введено в строй 12 объектов ВИЭ, суммарная мощность которых составляет 385 МВт. В 2023-м планируется ввести еще 15 мощностью до 257 МВт.

– В 2022 году альтернативными источниками энергии выработано 4,5 миллиарда кВт.ч электро­энергии, что на 6,6% больше позапрошлогоднего уровня. В 2023-м планируемый объем выработки электроэнергии за счет всех источников ВИЭ составит 5 миллиардов кВт.ч, – отметил министр.