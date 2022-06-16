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Снизить индекс загрязнения
Юрий Владимиров

Исполнение экологических мероприятий, запланированных в рамках «дорожных карт», позволит с высокого на средний снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах республики.

Об этом в ходе пресс-конференции на площадке СЦК сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

По словам вице-министра, результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 городских агломерациях республики отнесли 10 из них к городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Причины воздушного загрязнения можно разделить на три категории. В Алматы и Нур-Султане основной процент эмиссии загрязняющих веществ приходится на тепловые источники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор.

В Усть-Каменогорске и Темиртау виновником основного объема выбросов в атмосферу выступает промышленность. В Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения остаются устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Как подчеркнула Зульфия Сулейменова, придерживаясь постулата «слышащего государства», министерством была организована серия встреч с общественностью, акиматами и природопользователями по обсуждению актуальных проблем экологии. По их итогам принято 16 «дорожных карт». Предусмот­рено 485 мероприятий, запланированных на период с 2020 года по первый квартал года нынешнего, более половины из намеченного исполнено.

– В этой связи есть необходимость в актуализации «дорожных карт», – отметила вице-министр. – В ближайших планах предусмотрено строительство семи канализационно-очистных сооружений и 24 новых полигонов ТБО, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также рекультивации и ликвидации исторически ­загрязненных земель.

Более того, в прошлом году принят Национальный проект «Жасыл Казахстан», в который, помимо прочего, были включены мероприятия 16 крупных промышленных объектов в областных центрах по снижению эмиссий на 20–30% до 2025 года.

Заботясь о чистоте воздуха, не следует забывать и об экологической чистоте земельных угодий, особенно вблизи городов. По данным министерства, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн тонн ТБО. К примеру, в 2021 году в стране образовалось 4,2 млн тонн мусора, из них переработано 21,1%.

По итогам текущего года ожидается достижение доли переработки ТБО до 24%.

– Положительная динамика в вопросе переработки есть, – констатировала Зульфия Сулейменова, – но все же ситуация по областям различная.

В республике из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 134, а сортировка – в 96 населенных пунктах. В рамках Экологического кодекса введено госрегулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов, а также уведомительный порядок для субъектов, осуществляющих сбор, сортировку, транспортировку всех видов отходов, восстановление и (или) уничтожение неопасных отходов.

– Для нас было важно понять, кто находится на рынке, ведь часто было так, что мусор вывозили, вываливали и уезжали. Уведомительный порядок позволяет нам установить тех, кто занимается соответствую­щим видом деятельности. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами получили около 60 организаций. При этом законодательством Казахстана создана основа для организации безопасного управления отходами, в частности установлены требования к раздельному сбору отходов по фракциям «сухая» и «мокрая»; оптимизирована отчетность по инвентаризации ТБО, которая позволит отследить их передвижение, – отметила представитель экологического ведомства.

Вместе с тем в рамках нового Экологического кодекса обязанности по организации и управлению отходами возложены на акиматы, которые отныне призваны в том числе утверждать и следовать соответствующим программам.

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