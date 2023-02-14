Снизить инфляцию вдвое по итогам года поручил Смаилов

Поручения, Правительство, Экономика
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Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь 2023 года рассмотрены на заседании Правительства Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что темп роста экономики Казахстана за отчетный период составил 5,6%. Реальный сектор при этом вырос на 2,3%, сфера услуг – на 7,6%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наилучшие показатели демонстрируют торговля (+19,4%), информация и связь (+18,1%), а также строительство (+12,5%, введено более 1 млн квадратных метров жилья).

По словам вице-министра, рост инвестиций в основной капитал составил 18,3%. В частности, в промышленности объем вложений вырос на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 33,7%, в операциях с недвижимостью – на 33,7%, в транспорте и складировании – на 31,8%.

По предварительным итогам 2022 года, внешнеторговый товарооборот вырос на 32,1% и составил $134,4 млрд. Экспорт увеличился на 39,9% до $84,4 млрд, импорт товаров достиг $50 млрд. В целом положительный торговый баланс равен $34,4 млрд.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, за отчетный период в госбюджет поступило порядка 1,5 трлн тенге доходов (план исполнен на 144%), в том числе в республиканский – 1,1 трлн тенге, в местные – 394 млрд тенге. Расходы госбюджета за январь исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных – на 96,3%.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день устойчивый рост экономики страны обеспечивается реальным сектором, в частности, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством. Так, промсектор демонстрирует увеличение производства на 1,5%, в том числе в обработке – на 1,6%. Рост отмечается в фармацевтике (+51%), легкой промышленности (+11%), производстве текстильных изделий (+25%), нефтепереработке (+ 11%), химпроме (+11%), производстве напитков (+33%) и продуктов питания (+10%), машиностроении (+12%).

Глава Правительства добавил, что стабильная инвестиционная активность, в том числе в несырьевые сектора, является ключевым фактором ускоренного развития экономики.

В целом по итогам января по всем основным макропоказателям рост зафиксирован в Костанайской области и Алматы. Наименьшие показатели достигнуты в Абайской и Карагандинской областях.

«Старт текущего года задает хороший положительный тренд, нам нужно сохранить траекторию такого темпа роста экономики. Это непростая задача в сегодняшних геополитических условиях. От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, приоритет должен отдаваться насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и наращиванию выпуска несырьевой продукции.

«Нужно поощрять развитие малого и среднего бизнеса, создавать привлекательный деловой климат, поддерживать активный диалог с инвесторами», – указал премьер-министр. 

Структура инвестиций, по мнению главы Правительства, должна меняться в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе в высокотехнологичных сферах. Кроме того, важно обеспечить качественное внедрение принципа «тариф в обмен на инвестиции».

«Каждый министр, аким региона, руководитель национального холдинга или компании должен принять системные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов и создания качественных рабочих мест. Нужно находить эффективные решения по приоритетным для общества социально-экономическим вопросам», – отметил Алихан Смаилов. 

Глава Правительства указал, что акимам регионов следует особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Задача по итогам года: снизить инфляцию в 2 раза – до 9,5%. В этой связи, по его словам, нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить набранный темп роста экономики», – заключил премьер-министр.

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