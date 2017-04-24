​Снизить расходы, повысить доходы

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.

– Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимос­ти следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность дея­тельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов Ми­нистерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.

– Рост в экономике в основном обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд, – поручил Нурсултан Назарбаев.

Бахыт Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством шагах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита, сообщила пресс-служба Президента.