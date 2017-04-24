​Снизить расходы, повысить доходы

Свежий выпуск
497

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.

– Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимос­ти следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность дея­тельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов Ми­нистерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.

– Рост в экономике в основном обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд, – поручил Нурсултан Назарбаев.

Бахыт Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством шагах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греции
Ансамбль «Гүлдер» выступил на фестивале Наурыз в Турции
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
О сокровищах степи - конкретно
Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Республики Кипр
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
Токаев прибыл в Алматы
Этностиль выходит на улицу
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
В Казахстане работает 435 компаний с участием армянского капитала
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Моцарт от бокса
Тонул на глазах у публики
Казахский Пушкин или второй после Абая
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Бата на счастье!
Подготовиться к большой воде
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Творил несмотря на запреты

Читайте также

Главный праздник весны отметили в ЮНЕСКО
Доверяй, но проверяй
Кюи звучат на пяти континентах
Включат не всех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]