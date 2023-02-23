Снизить риски

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Михаил Тё, Жамбылская область

Не менее важной составляющей учебного процесса, чем получение качественных знаний, является безопасность детей.

Главный акцент администрации школ делают на устранение внешних угроз. С этой целью налажено тесное сотрудничество с правоохранительными органами. К примеру, в 271 школе созданы отряды юных помощников полиции «Кайсар», в их рядах 2 605 учащихся. Также повсеместно на территории школ устанавливаются камеры видеонаблюдения.

После трагического случая в одной из городских школ туалеты перенесены в здания учреждений. Кроме того, на входе в учебные заведения внедрена система контроля и ограничения посещений. Кое-где экспериментально произведена установка турникета.

Между тем все чаще обращают внимание и на поведение самих учащихся. К сожалению, некоторые из них могут представлять угрозу для остальных. Именно поэтому так важна работа, в ходе которой взрослые и дети могут расставить четкие границы между «плохо» и «хорошо».

– Во всех организациях образования области созданы правовые советы для работы с детьми, находящимися в противоречии с законом, – отмечает руководитель областного управления образования Мейрхан Умирбек. – Функционируют 93 мобильные группы, сформированные из представителей областной прокуратуры, департамента полиции региона и работников сферы образования. Акцент они делают на профилактические мероприятия. В прошлом году в организациях образования проведено 2 690 факультативных занятий.

Плюс к этому организовано 1 210 мероприятий на темы «Профилактика правонарушений», «Наркомании – нет!» и «Избегай вредных привычек!». А совместно с отделами полиции проведены акции «Дети в ночном городе», «12 дней борьбы с эксплуатацией детского труда» и «Детство без насилия». Было 702 рейдовых мероприятия, подготовлено 344 видеоролика. В целом по области в профилактических мероприятиях приняли участие свыше 89 тыс. учащихся.

В школах запущены проекты, направленные на социальную адаптацию несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. Среди них – «Тараз – безопасный город», «Трудный подросток – трудный?», «Шаги по социализации неблагополучных семей», «Трудного ребенка не будет», «Лестница достижений», «Ребенок под контролем», «Безопасная школа», «Правовая культура», «Берекелі шаңырақ» и другие.

– В целях профилактики правонарушений среди подростков утвержден алгоритм взаимодействия школьных инспекторов с организациями образования. В области 154 участковых инспектора полиции по делам несовершеннолетних работают совместно с учреждениями образования. Для обеспечения безопасности организаций среднего образования в 2023 году будут проведены работы по оснащению соответствующим оборудованием. На эти цели из бюджета предусмотрено 1,5 миллиарда тенге. А для осуществления качественных и безопасных перевозок детей в школу обновится автопарк, в лизинг будет приобретено 14 автобусов, – проинформировал главный учитель области.

Впрочем, несмотря на проведенную работу, недостатков в этой сфере пока немало. По данным областного департамента полиции, за прошлый год на счету несовершеннолетних числилось 128 преступлений. И их число по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 54,2%. Количество учащихся школ, совершивших преступления, увеличилось с 16 до 41. Выросло и число учащихся колледжей, переступивших черту закона, с 25 до 38.

Говоря о безопасности школьников, нельзя не сказать и о проблеме суицидов среди подростков. По сравнению с 2021 годом количест­во случаев самоубийств среди детей и подростков выросло на девять единиц. При этом шесть из этих подростков воспитывались в благополучных семьях.

Нередко и дорога в школу и домой бывает небезопасной. По данным областного департамента полиции, в 2022 году в результате дорожно-транспорт­ных происшествий погибли 19 детей, 496 получили травмы. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом тоже увеличился. Большая часть из них зафиксирована в Таразе и Кордайском районе.

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