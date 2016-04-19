​Снизить риски угроз

Сегодня в мире усилились риски конфликтности. Поднимает голову терроризм. Спорные вопросы между государствами решаются с помощью оружия. Обыденной реальностью стали в международных отношениях экономические санкции, бряцание оружием. Растут ядерные арсеналы. Поэтому Казахстан как сторонник мира, поборник стабильности и безопасности обратился с высокой трибуны Саммита по ядерной безо­пасности в Вашингтоне ко всем лидерам ведущих держав сделать решительные шаги в сторону поиска компромиссов, самодемилитаризации, быть ответственными за будущее грядущих поколений.

Лидер нации обнародовал глобальный документ – Манифест «Мир. XXI век», в котором определены конкретные пути по снижению угроз военных конфликтов, по соз­данию региональных систем безопасности на принципах доверия и взаимопонимания. Как сказал Президент, основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать конструктивные переговоры. На этой комплекс­ной основе надо выстраивать целостные алгоритмы действий мирового сообщества по многим важным направлениям. Несомненно, для реализации заложенных в Манифесте основ требуется огромная политическая воля, ответственность и объединение усилий правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства, миллионов людей всего мира. Вопросы безопасности, недопущения ядерной угрозы являются сегодня весьма актуальными для всех народов мира.