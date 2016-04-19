​Снизить риски угроз

Сегодня в мире усилились риски конфликтности. Поднимает голову терроризм. Спорные вопросы между государствами решаются с помощью оружия. Обыденной реальностью стали в международных отношениях экономические санкции, бряцание оружием. Растут ядерные арсеналы. Поэтому Казахстан как сторонник мира, поборник стабильности и безопасности обратился с высокой трибуны Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне ко всем лидерам ведущих держав сделать решительные шаги в сторону поиска компромиссов, самодемилитаризации, быть ответственными за будущее грядущих поколений.
Лидер нации обнародовал глобальный документ – Манифест «Мир. XXI век», в котором определены конкретные пути по снижению угроз военных конфликтов, по созданию региональных систем безопасности на принципах доверия и взаимопонимания. Как сказал Президент, основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать конструктивные переговоры. На этой комплексной основе надо выстраивать целостные алгоритмы действий мирового сообщества по многим важным направлениям. Несомненно, для реализации заложенных в Манифесте основ требуется огромная политическая воля, ответственность и объединение усилий правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства, миллионов людей всего мира. Вопросы безопасности, недопущения ядерной угрозы являются сегодня весьма актуальными для всех народов мира.