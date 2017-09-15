​Снизить риски

В ходе заседания были рассмот­рены ход исполнения и соблюдение законности при реализации государственной программы «Информационный Казахстан-2020», а также принимаемые меры по противодействию коррупции в системе здравоохранения.

– На открытии третьей сессии Парламента Нурсултан Назарбаев обозначил вопросы здравоохранения как одно из приоритетных направлений развития страны, имеющих важное социальное значение, – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова, открывая заседание.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и Генеральный прокурор Жакип Асанов представили Комиссии доклады по реализации программы «Информационный Казахстан-2020». По информации докладчиков, основные целевые индикаторы реализации программы показывают положительную динамику. Досрочно достигнуто 40 целевых индикаторов (48%). К примеру, в 2017 году уровень компьютерной грамотности граждан превысил 76%, в то время как планировалось 65%, число абонентов национальной спутниковой сети превысило 1,2 млн при плане в 500 тысяч.

По второму вопросу выступили министр здравоохранения Елжан Биртанов и руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев. Министр здравоохранения доложил о принимаемых мерах по профилактике коррупционных проявлений в этой сфере.

В ходе заседания было озвучено, что за последние 2 года количество зарегистрированных коррупционных преступлений в указанной области увеличилось в 2 раза. Значительные риски выявлены в закупках лекарственных средств и услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в вопросах сотрудни­чества с фармацевтическими компаниями, системе формирования лекарственных формуляров и процедурах сертификации.

По итогам заседания Комиссией даны поручения по устранению коррупционных рисков в сфере здравоохранения.