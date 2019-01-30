Снизится цена билетов на некоторые поезда направлений "Астана-Алматы" и "Алматы-Шымкент"

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Со 2 февраля 2019 года снижается стоимость билетов на пассажирские поезда №3/4 "Астана-Алматы" и №11/12 "Алматы-Шымкент", так как они перестанут быть "фирменными", передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", статус "фирменный" данным поездам, сформированным из вагонов "Тулпар-Тальго", был присвоен в соответствии с договором на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально-значимым маршрутам, заключенного между Министерством по инвестициям и развитию РК и АО "Пассажирские перевозки" в декабре 2016 года.
Отмечается, что обязательства Компании перед уполномоченным органом полностью исполнены. Начиная с 2018 года по указанным маршрутам субсидирование "фирменности" не производится.
"Это, соответственно, отражается и на стоимости проездного документа. Если из Астаны до Алматы билет стоил 10 744 тенге, то со 2 февраля текущего года цена составит 9 886 тенге. То же самое и по направлению в Шымкент: 6 567 тенге вместо 7 464 тенге", – говорится в сообщении.
Отметим, что статус "фирменный" сохранят такие поезда, как:
– № 9/10 "Астана-Алматы" ("Байтерек");
– № 37/38 "Астана-Мангыстау";
– № 47/48 "Астана-Атырау".