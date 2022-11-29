Снизят ли пороги для снятия пенсионных накоплений

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Министр напомнила, что в прошлом году были определены минимальные пороги достаточности пенсионных накоплений, при превышении которых граждане могли снять часть средств для покупки жилья или же на лечение.

«Сейчас та же формула работает, единственное, пороги увеличились в связи с тем, что они исходят из МЗП (1 МЗП равен сейчас 60 тыс. тенге - прим. ред.). По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по развитию регулирования финансового рынка, по этому вопросу, мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим», - резюмировала Дуйсенова.