Снизятся ли цены на сахар в Казахстане, ответил министр сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил высокую стоимость сахара в Казахстане - это, по его словам, мировая тенденция, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сахар в целом сейчас по миру наблюдается рост цен. У нас цена стабильная - от 400, в некоторых местах по 500 тенге может быть, по мере завоза сахара», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах правительства.

Министр отметил, что цена на тростниковый сахар определяется на бирже, как и цена готового сахара.

«У нас есть четыре завода, полностью обеспеченные сырьем. В течение мая ожидаем порядка 32-35 тысяч тонн объемов производства, в июне - порядка 40-45 тысяч тонн. Произведенных объемов достаточно для обеспечения внутреннего потребления. Резкого роста цен на сахар мы не ожидаем», - сообщил глава МСХ.

Между тем, по его словам, в некоторых магазинах стоимость сахара достигает 500-600 тенге за килограмм.

«Это зависит от торговых сетей, насколько они накручивают. В целом, цена на сахар будет стабильна, она будет зависеть от стоимости сырья. У нас в стране порядка 70% сахара производится из сахарного тростника. Разрабатываем программу по развитию сахарной отрасли. До конца года резких скачков цен мы не ожидаем. Если цена на тростниковый сахар уменьшится, возможно, будет дальнейшее снижение цен. В настоящий момент цены стабильные», - резюмировал министр.