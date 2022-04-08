Снос резиденции Президента в Алматы: сколько средств вернется в бюджет

Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев в связи с многочисленными вопросами от СМИ рассказал о текущей ситуации по разрушенной резиденции Президента в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

«По техническому заключению Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития, состояние здания резиденции отнесено к категории ограниченно пригодных к эксплуатации. Специалисты РГП «Казреставрация» провели обследования и сняли замеры, по результатам которых рекомендовали исключить объект из списка памятников истории и культуры», – написал Управделами Президента в своем Telegram-канале.

Министерство культуры и спорта на основании историко-культурной экспертизы решило исключить объект из списка памятников: основное здание и прилегающие объекты будут демонтированы.

«Прежде всего будет вывезено сохранившееся оборудование: холодильные машины, источники бесперебойного питания, дизель-генераторы – всего 46 наименований, на сумму около 600 миллионов тенге. Это оборудование будет использовано на других объектах Управления делами. Около 1800 тонн металла сдадим на переработку (это еще 150 миллионов тенге, которые вернутся в бюджет). Итого 750 миллионов возвратных средств», – отметил Дадебаев.

По его словам, демонтаж основного здания и прилегающих объектов будет стоить три миллиарда тенге.

Еще три миллиарда предусмотрены на рекультивацию территории и реконструкцию инженерного корпуса – то есть на объекты, которые перейдут на баланс города. Все детали работ подробно указаны в бюджетной заявке.

«Инженерный корпус, расположенный под холмом на территории резиденции, мы планируем отреставрировать. Он хорошо впишется в ландшафт парка. В нем размещены трансформаторная подстанция, которая обслуживает ближайшие дома, инженерное оборудование, помещения для сотрудников. То есть это полноценное многофункциональное помещение.

Сейчас там требуется серьезная реконструкция жизненно важных узлов: замена кровли на современную вентилируемую, увеличение количества водостоков, полная замена инженерного оборудования. Предстоит большой объем работ по наружной отделке объекта. За 30 лет эксплуатации устарели даже стандарты, по которым строили это здание.

Таким образом, городу мы передадим подготовленную территорию и обновленный инженерный корпус», – заключил Управделами Президента РК.