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Снова люди молятся, снова бьет родник
Наталья Денисова

Мечеть Актаса-ата расположена в местности Сауран, что в шести километрах к югу от станции Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. Специальным постановлением Совета министров Казахской ССР еще в 1982 году она была взята под охрану государства как памятник архитектуры.

Рядом с мечетью находится усыпальница Айкожи-ишана. Оба объекта благодаря государственным программам отреставрированы. Этим памятникам уже более 130 лет – они возведены в 1884 году. Кем же были и чем знамениты Актас-ата и Айкожа-ишан?

Если об Айкоже-ишане достоверных исторических сведений предостаточно, то об Актасе-ата, или Актасе аулие, материалы крайне скудные, да и то на уровне легенд, устных сказаний. Согласно одной из существующих версий, человек по имени Актас прибыл в здешние места в VII веке в числе арабских воинов-миссионеров проповедовать ислам и погиб от рук язычников.

Что касается Айкожи-ишана, то жил он в 1773–1858 годах. С детских лет у него была тяга к знаниям и изучению богословской литературы. Вместе с караваном, который проходил через Сауран и Сыганак, он уехал учиться в мед­ресе в Ташкент. Через несколько лет его духовный учитель взял юношу с собой в Бухару, чтобы тот смог продолжить учебу. Затем они вместе отправились в Афганистан изучать каноны ислама у святого Ислам Шейха.

Как гласит легенда, Айкожа остановился у порога дома Ислам Шейха и на предложение хозяина зайти ответил: «О великий учитель, у входа вы спрятали священный Коран, я не могу через него переступить!». И тут Ислам Шейх признался, что действительно спрятал у входа Коран, дабы проверить гостя.

После окончания учебы Ислам Шейх предложил Айкоже взять с собой деньги и золотые изделия, чтобы было на что жить и путешествовать, проповедуя ислам. Но Айкожа ответил, что ему достаточно благословения учителя. Вернувшись на родную землю, Айкожа проповедовал среди людей каноны традиционного ислама, призывал к смирению, убеждал богатых в необходимости помогать бедным и страждущим.

После смерти Айкожи его сын Ибадулла-Максут решил вблизи места его погребения построить мечеть, но у него не хватало средств, тогда на помощь пришел зажиточный человек по имени Косым-Ташжан. Он согласился выплачивать жалованье строителям мечети, которой решено было дать имя Актаса-ата, и усыпальницы Айкожи-ишана. Есть сведения, что при изготовлении кирпичей для постройки мечети вместо воды использовалось молоко пятисот верблюдиц.

Еще одна интересная деталь. В годы советской власти мечеть Актаса-ата пришла в запустение, а родник рядом с ней перестал источать воду. Но в самом начале нынешнего века, когда сюда стали приходить паломники и туристы, родник вновь забил. Это люди считают очень добрым знаком. Они приходят в мечеть часто, находятся здесь часами, молятся, общаются и признаются, что здесь к ним приходят умиротворение и желание делать добро.

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