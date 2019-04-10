Снял на сутки – сдал на два месяца: жителя Семея задержали за махинацию с квартирой
Жанат Тукпиев
В центральный отдел полиции Семея обратилась 22-летняя жительница города, которая сообщила, что стала жертвой обманщика. Подозреваемый сам снял квартиру по улице Засядко на двое суток, и эту же квартиру сдал потерпевшей на два месяца, передает Kazpravda.kz.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКП был задержан 25-летний ранее судимый житель города. Выяснилось, что подозреваемый снял квартиру на двое суток, и когда нужно было заплатить по счетам, он придумал, как сделать это. Когда девушка уже обустроилась там, приехал владелец жилого помещения и попросил освободить площадь", – сообщили в пресс-службе УП Семея.
Кроме того, сотрудниками полиции была задержана 29-летняя жительница поселка Жезкент.
"В середине прошлого месяца путем обмана и злоупотреблением доверия, сдав в аренду квартиру по улице Рыскулова, которую сама же снимала, завладела денежными средствами в сумме 48 000 тенге, которые были переведены через банкомат", – добавили в полиции.
Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 части 1 УК РК. Проводится досудебное расследование.